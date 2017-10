Compromís demana reformes perquè el govern no puga fer "ús polític" de la suspensió de lleis autonòmiques

Compromís ha presentat una moció al Congrés dels Diputats a favor de reformes legals que impedisquen l'"ús amb finalitats polítiques" que, al seu parer, fa el govern espanyol de la seua capacitat per a suspendre lleis autonòmiques quan les recorre al Tribunal Constitucional (TC).

La proposta, que es debatrà en el ple del dimarts, és conseqüència de la interpel·lació de Compromís al ministre de Justícia, Rafael Catalá, en el ple anterior. El diputat Ignasi Candela va acusar l'executiu d'abusar de la seua capacitat perquè el TC ha suspés una norma mentre resol el recurs contra una llei d'una autonomia.

Segons va exposar, quan el govern espanyol negocia amb una comunitat per a evitar el litigi no ho fa en peu d'igualtat, sinó que "planteja un xantatge": si no hi ha pacte i presenta recurs al TC, demanarà la suspensió de la llei, que aquesta pot perllongar-se molts mesos. Candela va assegurar que, en 2016, el TC es va retardar de mitjana 668 dies en el cas de recursos d'inconstitucionalitat i, en el dels conflictes de competència, el retard mitjà va ser de 1.491 dies.

Ús proporcional

Després d'aquestes crítiques, Compromís ha presentat una moció perquè el Congrés inste el govern a prendre mesures. Així, comença demanant que l'executiu presidit per Mariano Rajoy use amb "proporcionalitat" aquesta capacitat per a suspendre normes i acaba exigint una reforma de la legislació perquè no s'use aquest article 161.2 de la Constitució "amb finalitats polítiques".

La coalició reclama que el govern només puga invocar aquest article quan l'aplicació de la norma autonòmica puga produir un dany irreparable de no suspendre's. També exigeix Compromís que no puga ser "un instrument de pressió política" a les auntonomies, "atés el greu perjudici a l'autogovern que açò suposa".