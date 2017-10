Bonig a Barcelona: "Hui no hi ha colors polítics, sinó tot un poble que crida per la unitat d'Espanya"

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha assenyalat que hui, en la manifestació cívica de Barcelona, "no hi ha colors polítics, sinó tot un poble que crida per la unitat d'Espanya, per un projecte comú i pel respecte a la llei i l'Estat de Dret". Bonig s'ha expressat d'aquesta manera durant la manifestació convocada per la Societat Civil Catalana (SCC) que ha eixit des de la plaça d'Urquinaona i que està recorrent els carrers de Barcelona sota el lema de Barcelona 'Prou! Recuperem el 'seny'.

La presidenta dels populars valencians ha assenyalat que "tota una nació ha eixit de forma pacífica a defensar la unitat d'Espanya. Açò és positiu". Una majoria "silenciosa" que "durant tant temps ha estat callada" i que ara vol eixir per a "cridar als quatre vents" que "està amb la unitat d'Espanya i amb la Constitució que ens ha donat els majors anys de progrés, prosperitat i autonomia".

En aquest context, ha reiterat que "no es concep un projecte nacional a Espanya sense Catalunya i sense la Comunitat Valenciana". Per açò, hui, tots estem units "en defensa d'una gran nació que és Espanya".

Així mateix, s'ha mostrat agraïda amb tots els ciutadans que estan o s'han desplaçat a Barcelona, i especialment amb els castellonencs, valencians i alacantins que hui "estan defensant Espanya i la Comunitat Valenciana" de la mateixa manera que "demà defensarem Espanya i la Comunitat Valenciana en la processó cívica del 9 d'Octubre".