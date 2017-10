Ribó avisa Rajoy que els valencians no accepten ser "els últims de la fila"

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha assegurat aquest diumenge que, amb motiu del 9 d'Octubre, els valencians han d'estar "més units que mai" per a dir-li al govern espanyol "a una veu" que "no volen ser més que ningú", però també que no accepten "ser els últims de la fila".

Ribó ha llançat aquesta reivindicació en declaracions als mitjans després d'assistir al trasllat de la Reial Senyera a l'Ajuntament, preguntat pels interessos dels valencians que es reivindicaran en la diada.

Per al primer edil, aquests són "la falta d'inversions que necessita la ciutat i la Comunitat, el Corredor Mediterrani, tot l'accés al Parc Central, la Marina i un contracte programa que hipoteca moltíssim l'EMT".

"Hem d'estar més units que mai per a, com a poble valencià, dir-li al govern central que no volem ser més que ningú, però que no acceptem ser els últims de la fila en aquests temes", ha reivindicat, per a insistir que "el poble valencià es mereix un respecte i una consideració". "I per això estem ací", ha manifestat.

En qualsevol cas, Ribó ha llançat un missatge de "concòrdia" a una ciutadania que "se sap democràtica, oberta, plural i respectuosa amb la diversitat".