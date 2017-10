Puig reclama solucions a les "infrainversions que se'ns imposen simplement pel fet de ser valencians"

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha subratllat el caràcter reividicatiu del 9 d'Octubre i ha demanat solucions per a un "infrafinançament i unes infrainversions que se'ns imposen simplement pel fet de ser valecians". "És temps de solucions. El problema valencià ha emergit més enllà dels àmbits acadèmics i ministerials. És ben conegut i compartit per la nostra ciutadania"; ha destacat el cap del Consell.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reivindicat "unitat" en la "diversitat" durant l'acte institucional del 9 d'Octubre que s'ha celebrat al Palau de la Generalitat en clara referència a la situació política que es viu a Catalunya. "Més que mai, aquesta data representa hui el valor d'estar units. Units des de la diversitat. Units per a reivindicar allò que som. Units sense donar instruccions de com ha de sentir cadascú la seua identitat", ha dit el cap del Consell.

En aquest sentit, Puig ha assegurat que "la unitat inclusiva és l'esperança que reivindiquem especialment aquest 9 d'Octubre". Les paraules del cap del Consell tenien uns receptors directes: el govern de la Generalitat Catalana i el govern espanyol. "Als valencians ens dol el que està passant. Ens commou el trencament de la legitimitat democràtica constitucional", ha lamentat per a seguidament mostrar la seua indignació per "la falta de ponts per a considerar les raons de l'altre". "Ens entristeix la fractura, l'enaltiment de la polarització", ha insistit.

Ximo Puig: "Als valencians ens dol el que està passant. Ens commou el trencament de la legitimitat democràtica constitucional"

En la mateixa línia, el president de la Generalitat ha advocat per generar un "patriotisme cívic on tenen cabuda totes les pàtries i màtries, personals i col·lectives". Puig ha subratllat que la primera responsabilitat dels que estan al capdavant de les institucions és "no fer sofrir les persones. I, per això, cal reconstruir diàriament els consensos socials i evitar que els projectes polítics enfrontats dividisquen les persones".

Espai de reflexió territorial

El president de la Generalitat ha posat com a exemple de la convivència de la diversitat la celebració del 9 d'Octubre del 1977. "Fou un dia d'unitat i reivindicació, de diferents banderes, diferents idees i un objectiu compartit front aquells que volien limitar la pluralitat d'Espanya". El cap del Consell ha recordat que aquella fou una època en què "Espanya estava a punt del col·lapse econòmic i social" i que gràcies al diàleg i als Pactes de la Moncloa es va poder estabilitzar l'economia i assolir les bases per a construir la "democràcia social".

"Hui 41 anys després, en un context de gran dificultat, propose recuperar l'esperit de diàleg que ho va fer possible". Per això, Puig ha anunciat una proposta adreçada a tots els presidents autonòmics per a "obrir un espai de reflexió per a impulsar un nou Pacte de la Moncloa Territorial que estabilitze un nou model federal i que, d'una vegada per totes, respecte les singularitats entre territoris i garantisca la igualtat entre ciutadans".

El cap del Consell ha advertit que aquest procés, "de reforma que ens ha de portar a un marc d'estabilitat, no s'ha d'entendre com un gest de feblesa davant ningú, sinó com la voluntat per a desenvolupar un nou projecte d'Espanya".