Serrat, sobre la possibilitat de proclamar la DUI: "U no es gita sent espanyol i s'alça sent català al 100%"

El cantautor català Joan Manuel Serrat ha afirmat, aquest dilluns, en relació amb la situació política de Catalunya i la possibilitat que es declare unilateralment la independència aquest dimarts, que "encara queda un espai gran de negociació i açò no es declara d'un dia per a un altre", però ha afegit que "ningú sap què pot ocórrer". Així ho ha manifestat a preguntes dels mitjans abans de participar en l'acte institucional del 9 d'Octubre, en el qual ha rebut l'Alta Distinció de la Generalitat.

"U no es fica al llit sent espanyol i s'alça català, cent per cent, sinó que tot açò serà el resultat d'un procés molt llarg en el qual intervenen factors que potser no han sigut suficientment aclarits", ha considerat l'artista. El músic ha indicat que, "fins ara, s'ha viscut una catarsi i una cataracta de sentiments. I ara, supose que caldrà baixar als nivells baixos de l'economia, de la pasta, de qui paga açò, de qui es queda amb el gos. Totes aquestes coses", ha afegit.

"Si s'arribara a aquestes circumstàncies, espere que si realment hi ha un mínim de sensatesa i de maduresa política no faça falta. Jo confie que caldrà que algú, si els que hui en dia no saben fer-ho, ho organitze perquè vinguen uns altres que tinguen major capacitat, disponibilitat i voluntat per a poder fer-ho", ha subratllat.

Sobre l'Alta Distinció de la Generalitat, Serrat ha dit que sempre ha estat "molt a gust" a València, on té "uns grans amics". "Malgrat que el temps ha hagut d'endur-se'n a molts, seguisc molt a prop d'ací i em sent molt reconegut malgrat que és un dia un poc trist per a mi perquè he tingut noticia de la mort d'un dels meus millors amics. Açò és la vida, sal i sucre, sol i ombres, però bé, ens quedarem de moment amb el sol i quan acabe la festa ja ens en pujarem per a abraçar-nos a les ombres".