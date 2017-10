Bonig critica que Puig no haja reivindicat "la Comunitat dins del projecte nacional d'Espanya"

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha criticat que el president de la Generalitat, Ximo Puig, amb la seua intervenció en l'acte del 9 d'Octubre, "ha desaprofitat un moment històric per a reivindicar a la Comunitat dins d'un projecte nacional que és Espanya" perquè no hi ha "ni una sola paraula sobre unitat nacional, ni una sola paraula sobre aquest projecte nacional sense el qual no es concep la Comunitat".

Així ho ha manifestat davant dels mitjans després de la celebració de l'acte del 9 d'Octubre, un dia en el qual "enguany, els valencians, com la resta d'espanyols, no poden deixar a un costat el que està passant en el nostre país". "Aquesta és una Comunitat que ha sigut sempre lleial a Espanya, treballadora i reivindicativa i el PP continua creient i defensant aqueix doble ànima que té la Comunitat, dins de la Comunitat Valenciana i dins d'un projecte nacional que és Espanya", ha indicat.

Per això, Bonig ha lamentat que en el discurs de Puig no hi haguera "ni una sola paraula sobre Espanya" en un dia en el qual se celebra "el nostre autogovern i institucions". "El nostre autogovern i les nostres institucions vénen de la Constitució i la Constitució reconeix la sobirania nacional, és a dir, que som els 47 milions d'espanyols els que decidim què vol ser Catalunya, València, Euskadi, Castella i Lleó o Andalusia. Els 45 milions d'espanyols i no solament Catalunya", ha reivindicat.

A més, la líder del PP ha asseverat que la intervenció del líder del Consell ha sigut "el discurs d'un govern en funcions, d'un govern el compte del qual arrere ha començat per a 2019, atés que 2019 es viurà un tomb electoral". "El president ha fet referència en el seu discurs a la qüestió dels símbols. No hi ha cap apropiació de símbols. Hui, enfront d'aquest colp d'estat i a aquest 'órdago' secessionista, els valencians i espanyols el que hem de fer és restaurar l'ordre constitucional", ha insistit.

Cs reclama "responsabilitat i altura de mires"

De la seua banda, la síndica del grup de Cs en les Corts, Mari Carmen Sánchez, ha destacat que hui és una jornada de "celebració" i d'estar "orgullosos de ser valencians" i sol·licitar un sistema de finançament "just", però "des de la responsabilitat i altura de mires". A més, Sánchez ha demanat "deixar de costat els colors polítics", encara que ha puntualitzat que el tema de l'infrafinançament del País Valencià "havia d'eixir" perquè "és el problema dels valencians". No obstant això, ha puntualitzat que es deu reivindicar "amb responsabilitat i no caure en maniqueismes ni en el típic 'Madrid ens roba' o cantar amb complexos l'himne regional". "Hui és un dia d'estar orgullosos de ser valencians i sol·licitar aquest finançament just perquè no volem ser ni més ni menys que ningú".