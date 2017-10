Els grups ultres aprofiten la situació catalana per a insultar l'esquerra en la Processó Cívica

Un any més, els crits i insults dels grupuscles feixistes han sigut habituals durant la Processó Cívica del 9 d'Octubre. Al llarg de les més de dues dècades de govern de Rita Barberà, els col·lectius menys tolerants no han desaprofitat l'ocasió per a airejar banderes feixistes, omplir-se la gola amb insults i alçar el braç tot fent la salutació nazi. L'acció s'ha repetit històricament en els punts estratègics on normalment se solen col·locar: als peus de la imatge de Vinatea, a la plaça de l'Ajuntament i a la cruïlla del carrer de Sant Vicent amb la susdita plaça (galeria de fotos). Aquest any, la situació de Catalunya, on estava previst que aquest dilluns el president Puigdemont proclamara la Declaració Unilateral d'Independència (DUI), ha fet créixer la tensió entre els assistents que atapeïen el recorregut fins al Parterre, entre els quals s'hi trobaven forces polítiques com ara Joan Ribó; membres de Compromís, del PSPV i de Podem; el president de la Generalitat i de les Corts, Ximo Puig; i Enric Morera, així com a la Societat Coral el Micalet. Tots ells han sigut el focus d'insults, crits i amenaces al llarg de tot el recorregut.

Només Ciutadans i el Partit Popular, les falleres, col·lectius com el Tribunal de les Aigües o la Banda Municipal de València s'han lliurat de ser insultats, amenaçats i escridassats. La resta de grups polítics que han desfilat pels carrers de València han hagut d'accelerar el pas davant la forta xiulada i la cridòria que anaven proferint els assistents. La policia nacional i l'exèrcit, que formaven part del seguici de la processó, han estat aplaudits enèrgicament.

Saludos y gritos nazis, amenazas y mucho odio. La extrema derecha se pasea una vez más impunemente el 9 d'Octubre, día de los valencianos pic.twitter.com/wulsEnjP9f — Escanyat (@escanyat) 9 d’octubre de 2017

S'han escoltat crits nazis i exabruptes com ara: "Artur Mas cámara de gas", "Mónica Oltra hija de puta" o "Metralleta al coleta". Per a l'alcalde de la ciutat s'han reservat el típic "Ribó, dimite, el pueblo no te admite" que ha trobat la resposta tímida d'alguns ciutadans i de la mateixa coalició, que responia: "Xe que bo, alcalde Joan Ribó". Compromís ha sigut un dels principals blancs del públic menys tolerant al llarg de tot el recorregut.

La processó cívica ha estat marcada per un augment considerable, respecte d'altres anys, de crits proferits per adults, xiquets animats per l'exemple que rebien dels seus pares, i persones majors on s'ha pogut escoltar qualificatius com "traïdors", "judes", "venuts" i altres consignes clàssiques com el "no mos fareu catalans", "catalanistes", "yo soy español, español", entre d'altres.

En aquest sentit, el col·lectiu de Podem, liderat per Antonio Estañ, ha denunciat a les xarxes socials el setge que han hagut de viure per un grup ultra i que ha requerit l'ajuda de la policia per a escortar els polítics.