Zaplana creu "ineludible" l'aplicació de l'article 155 si no hi ha "rectificació" del govern català

L'expresident de la Generalitat Valenciana i exministre de Treball del PP, Eduardo Zaplana, ha considerat, aquest dilluns, "ineludible" l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya "si no hi ha rectificació" per part del govern català.

Zaplana ha indicat que ell prendria les decisions que s'hagen de prendre "per consens" i ha opinat que l'actuació de l'executiu espanyol respecte a la situació que es viu a Catalunya "està marcada per la proporcionalitat" i "la prudència". "Jo prendria les decisions que ha de prendre l'executiu i per consens, com es prendran sens dubte, però la decisió que siga, si no hi ha rectificació per part del Govern de la Generalitat, que no té pinta que la puga haver-hi, és ineludible prendre-la", ha respost l'excap del Consell.

Eduardo Zaplana creu que la gestió de l'executiu que presideix Mariano Rajoy davant la situació de Catalunya "està marcada per la proporcionalitat i per la prudència". Després d'açò, ha manifestat que, per part de l'executiu central, s'hauran de "prendre decisions si el Govern de Catalunya no rectifica una posició que, excepte en una part de Catalunya, tothom considera absolutament irresponsable i generadora d'una tensió que no es mereixen els catalans ni ningú".

Respecte a la decisió de bancs com Sabadell o Caixabank de traslladar la seu social de Catalunya a altres autonomies com la valenciana, l'exministre ha assenyalat que "per a la Comunitat és una excel·lent notícia, amb independència dels motius que l'han propiciat i que no són desitjables per a ningú".