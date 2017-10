Serrat rep l'Alta Distinció de la Generalitat Valenciana per la difusió de l'obra de Miguel Hernández

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha imposat aquest dilluns l'Alta Distinció del govern valencià al cantant Joan Manuel Serrat pel coneixement que ha promogut a través de les seues cançons de l'obra poètica de l'alacantí Miguel Hernández. Serrat ha sigut distingit durant l'acte institucional al Palau de la Generalitat Valenciana amb motiu de la diada del 9 d'Octubre, on s'ha destacat el seu compromís en la defensa dels valors, la lluita democràtica i la defensa de les llibertats durant el franquisme. La catedràtica d'Ètica i Filosofia Política per la Universitat de València, Adela Cortina, i la mecenes Hortensia Herrero han rebut les altres dues altes distincions que la Generalitat Valenciana concedeix en el marc dels Premis 9 d'Octubre.

Sobre Cortina, el govern valencià ha destacat que es tracta de la primera dona que va ingressar en la Reial Acadèmia de les Ciències Morals i Polítiques des del 1857, doctora honoris causa per diverses universitats i referent en l'aplicació de l'ètica filosòfica en l'àmbit de la vida social i política. Hortensia Herrero ha sigut reconeguda per haver impulsat diverses rehabilitacions de bens culturals i artístics, com l'Església de San Nicolau de València o el Col·legi de l'Art Major de la Seda, a través de la fundació que porta el seu nom.

Premis 9 d'Octubre

Durant l'acte institucional, també s'ha reconegut, amb la distinció de la Generalitat Valenciana, el Fons Valencià per la Solidaritat; la Plataforma d'Afectats per Hepatitis C-PLAFHC; el professor Ricardo Borrull, per la seua lluita per la integració i plena escolarització dels gitanos; i un premi col·lectiu als homes que han evitat agressions masclistes.

Pel que fa als guardons al Mèrit Cultural, han recaigut en el pintor Monjalés; la periodista, escriptora i activista cultural Didín Puig; el dibuixant Enric Arenós 'Quique'; l'Institut Confuci de la Universitat de València; i el pintor, gravador i dibuixant Pepe Azorín. El del Mèrit Científic ha sigut per a la biòloga Maria Blasco i, en l'àmbit de Mèrit Empresarial i Social, per al primer president de l'Associació Valenciana d'Empresaris Silvino Navarro, l'enginyera de Telecomunicacions Núria Oliver i el president de la patronal Cierval José Vicente González.

La Casa Regional Valenciana de París ha sigut reconeguda com a ambaixadora valenciana.Els guardons per Mèrit per accions a favor de la igualtat i la societat inclusiva s'han concedit a l'activista pels serveis socials Amparo Moreno, així com a la Coordinadora Valenciana d'ONGD. En el camp de l'esport, el jugador de pilota valenciana Antoni Reig Ventura 'Rovellet'; la futbolista Ruth García García; l'atleta, entrenador, jutge i directiu d'halterofília Emilio Estarlik Lozano i la metgessa i atleta Marta Esteban, han sigut reconeguts.

Per últim, el nou premi Premi Lluís Vives a l'aportació valenciana en la construcció d'Europa ha sigut per a l'oficina de propietat intel·lectual de la Unió Europea.