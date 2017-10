Puig diu que a les Corts no hi ha cap grup amb un projecte de Països Catalans

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat aquest dilluns que al País Valencià no hi ha "un problema d'independentisme", sinó "ambició de ser com a mínim igual que els altres, de tindre el finançament i les inversions que són justes". "No existeix cap força política ací en el parlament que estiga amb aquest projecte" dels Països Catalans, ha dit a una pregunta dels mitjans abans d'arrancar la Processó Cívica del 9 d'Octubre.

Així mateix, preguntat per la manifestació d'aquesta vesprada, convocada per la Comissió 9 d'Octubre en defensa del valencià –la CUP i altres entitats independentistes han fet una crida en les xarxes socials a participar en una marxa en defensa de la independència, en el mateix punt en el qual eixirà l'altra– Puig ha recalcat que la convocatòria 'Sí al valencià' és "fonamentalment" d'entitats valencianes que van a defensar el "sí a la llengua", encara que hi haja "un altre grup que estiga en una altra direcció".

"Si n'hi ha, serà aquest grup, però no hi ha un problema d'independentisme a València", ha afegit. "A València som valencians. No és un objecte de debat", ha resolt el president de l'executiu autonòmic: "Respectem tots els pobles d'Espanya i volem ajudar a conviure i que Catalunya estiga dins d'Espanya, que hi haja confortabilitat para tots els pobles per a un nou projecte comú", ha defensat.

Sobre Catalunya, Puig ha indicat que hi ha "temps per al diàleg" i que a Espanya "hem dialogat sempre". A més, ha reivindicat els Pactes de la Moncloa, la Constitució i els acords estatutaris. "Del que es tracta ara és de reeditar la millor versió de la política. La primera obligació dels polítics és no fer patir les persones", ha sentenciat.