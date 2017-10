EUPV denuncia un atac a la seu de València i demana l'actuació de les autoritats

El coordinador d'EUPV, David Rodríguez, ha denunciat aquest dilluns que la seu de la formació d'esquerres, al carrer Borrull de València, ha sigut víctima durant la matinada d'un atac vandàlic per tota la façana de l'edifici, ja que han llançat pintura de color marró, que ha esguitat també alguns habitatges dels veïns de l'immoble.

"Els autors d'aquests fets, l'única cosa que demostren és una ignorància absoluta cap a la nostra formació política", ha dit Rodríguez, qui, a més, ha exigit a Delegació de Govern que adopte les mesures necessàries per a impedir que aquest tipus d'accions es repetisquen.

"Condemnem aquest tipus d'atacs totalment injustificats contra una formació política democràtica com és Esquerra Unida del País Valencià, altercat que suposa una agressió antidemocràtica en tota regla precisament el dia que celebrem la festivitat de totes les valencianes i valencians", ha afirmat. En aquest mateix sentit, Rodríguez ha manifestat que en el clima social actual, "amb la repressió de Rajoy a Catalunya, on EUPV aposta per una eixida política, de diàleg, democràtica per a impulsar un procés constituent cap a la República Federal, respectant el dret d'autodeterminació, no es poden consentir aquest tipus d'atacs".

Així mateix, ha insistit en la importància de l'actuació de les autoritats perquè "cesse aquest tipus de vandalisme i que aquests fets no se seguisquen reproduint". La formació d'esquerres presentarà una denúncia formalment aquest mateix dilluns.