Compromís i Podem reclamen la dimissió del delegat del govern espanyol per la impunitat de la ultradreta al 9 d'Octubre

Compromís i Podem han sol·licitat aquest dilluns la dimissió immediata del delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Moragues, per no garantir la seguretat i el dret de manifestació de les persones que han acudit aquest dilluns a la marxa convocada per la Comissió 9 d'Octubre, amb motiu de la diada valenciana, sota el lema 'Si al valencià' i en favor de la llengua. En opinió de Compromís, "la falta de previsió per part de la delegació ha provocat nombroses agressions a manifestants per part de grups d'extrema dreta que s'han pogut concentrar de forma il·legal davant la tradicional manifestació del 9 d'Octubre".

En aquest sentit, la coalició ha recordat que "és responsabilitat de l'Estat garantir la seguretat i el dret constitucional a la llibertat de reunió pacífica i de manifestació, drets que recull la Constitució en l'article 21, i en aquest cas no han estat protegits".

"Des de Compromís condemnem els actes de violència feixista que han tingut lloc aquest dilluns als carrers de València i que han aconseguit interrompre el normal exercici d'expressió de les valencianes i els valencians que han volgut sumar-se a la marxa dins del marc de la reivindicació democràtica en un entorn de respecte i convivència. Un país democràtic no pot permetre que l'extrema dreta segreste drets fonamentals i agredisca persones amb total impunitat".

Per la seua part, Podem ha reclamat la dimissió de Juan Carlos Moragues per haver permés que la contramanifestació il·legal de grups d'ultradreta es creués amb la convocada de forma legal que sota el lema 'Sí al valencià'.

"Aquesta manifestació, convocada en defensa del valencià com a espai de trobada, diàleg i consens per organitzacions polítiques, socials i culturals i sindicals, s'ha trobat des del seu inici amb grups d'extrema dreta que han trencat la manifestació i han agredit brutalment diversos manifestants", denuncia Podem.

La formació recorda que ja durant la processó cívica representants de Podem no han pogut finalitzar el recorregut perquè un grup d'ultres els ha impedit el pas, els ha insultat i escopit i han hagut de ser escortats per la policia a un carrer limítrof, on els han protegit fins que s'ha normalitzat la situació.