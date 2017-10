El PP valencià condemna la "violència" durant el 9 d'Octubre sense citar la ultradreta

El PP ha condemnat les agressions a manifestants per part de grups d'extrema dreta que es van produir aquest dilluns durant la marxa del 9 d'Octubre convocada per la Comissió 9 d'Octubre, amb motiu de la diada valenciana, sota el lema 'Si al valencià' i en favor de la llengua. La formació que lidera Isabel Bonig finalment s'ha sumat al rebuig de PSPV, Compromís, Ciutadans i Podem a les accions dels ultres. Ho han fet a través d'un comunicat emés quasi dotze hores després que tots els partits polítics manifestaren la seua oposició a aquest fets.

En aquest sentit, el president de la Generalitat va afirmar a través de Twitter que "a la Comunitat Valenciana" caben "tots menys els violents". A aquesta posició es va sumar el president de la Diputació, Jorge Rodríguez, que va condemnar els actes violents i va destacar que "l'agressió" no té cabuda en el sistema democràtic.

Per la seua banda, Compromís i Podem van sol·licitar la dimissió immediata del delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Moragues, per no garantir la seguretat i el dret de manifestació de les persones que han acudit aquest dilluns a la marxa. En opinió de Compromís, "la falta de previsió per part de la delegació ha provocat nombroses agressions a manifestants per part de grups d'extrema dreta que s'han pogut concentrar de forma il·legal davant la tradicional manifestació del 9 d'Octubre".

En aquest sentit, Podem va recordar que ja durant la processó cívica representants de Podem no han pogut finalitzar el recorregut perquè un grup d'ultres els ha impedit el pas, els ha insultat i escopit i han hagut de ser escortats per la policia a un carrer limítrof, on els han protegit fins que s'ha normalitzat la situació.

La síndica de Ciutadans, Mari Carmen Sánchez, va assegurar en Twitter que l'entristeix "enormement vore com la violència es fa protagonista en el dia de la Comunitat Valenciana entre conciutadans". En la mateixa línia, el portaveu de la formació taronja a l'Ajuntament de València, Fernando Giner, va mostrar a través de la mateixa xarxa social la seua "màxima condemna a la violència" produïda a València. Es va sumar al rebuig dels actes violents el diputat al Congrés Toni Cantó. "El 9 d'octubre no és això", va afirmar.

