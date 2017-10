Els Premis Octubre homenatjaran Joan Fuster i l'alcade de València Vicent Marco Miranda

Els Premis Octubre centraran els seus debats previs a la gala de lliurament dels guardons literaris a homenatjar Joan Fuster i qui va ser alcalde de València i un dels fundadors d'Esquerra Valenciana, Vicent Marco Miranda. A més a més, aquesta 46a edició commemorarà el centenari de la Revolució Russa de 1917.

El Congrés d'Història dels Premis Octubre, que tindrà lloc al Centre de Cultura Contemporània, aboradarà la Revolució Russa de 1917 i com va afectar el País Valencià. Així, del 24 al 27 d'octubre, es projectaran diferents pel·licules com El cuirassat Potemkin i Octubre i és podrà assistir a diverses ponències que tractaran la història del país soviètic des dels anys previs a la revolució fins a la figura de Lenin i com aquell procés políticoscial va afectar la societat valenciana.

Dimarts 17 d'octubre tindrà lloc un acte de record a qui va ser alcalde de València, Vicent Marco Miranda, que comptarà amb la participació de l'actual alcalde de la ciutat, Joan Ribó; el president de la Fundació Joan Fuster, Eliseu Climent; el president de la Fundació Josep Irla, Joan Manel Tresserras; i polítics com ara la coordinadora general del BLOC, Àgeda Micó; el diputat de Compromís, Joan Baldoví; i el diputat d'Esquerra Republicana, Joan Tardà. També hi seran el president de les Corts, Enric Morera, i el secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona.

Els dies 18 i 19 d'octubre es retrà un nou homenatge, en aquest cas a Joan Fuster. Josep Ferrer presentarà La correspondència entre Joan Fuster i Vicenç Riera Llorca; Antoni Furió serà qui presentarà un nou llibre de Pau Viciano: Per què Fuster tenia raó?

L'endemà, les escriptores Maria Jesús Bolta, Teresa Broseta, Núria Cadenes, Elvira Cambrils, Esperança Camps, Isabel Canet, Mercé Climent, Carme Manuel i Lliris Picó, presentades per Raquel Ricart, abordaran La imporvable vida de Joan Fuster. La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, presentarà el llibre Nosaltres lesvalencianes i, seguidament, tindrà lloc l'espectacle dirigit per Manuel Molins de l'adaptació de la mateixa obra, en què participen les actrius Victòria Salvador i Laura Salvador i la violoncel·lista Clara Dolç, amb escenografia i realització de Luís Crespo.