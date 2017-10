El PSPV demana que Moragues done explicacions a les Corts pels atacs feixistes en el 9 d'Octubre

El portaveu del grup socialista a les Corts, Manolo Mata, ha demanat la compareixença del delegat del Govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Moragues, en la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions perquè explique els incidents ocorreguts aquest dilluns durant la manifestació del 9 d'Octubre.

En un escrit, Mata assenyala que l'objectiu és que Moragues acudisca al parlament valencià a "explicar les mesures adoptades per a evitar incidents en la manifestació legalment convocada sota el lema 'Sí al valencià'" i informe sobre el nombre d'identificats entre les files dels agressors. També vol que el delegat precise les diligències obertes per delictes de lesions, xenofòbia i d'odi, així com "les recerques dutes a terme per a conèixer els mecanismes de coordinació, finançament i actuacions dels grups ultradretans".