El president de les Corts demana identificar els "neonazis" que camparen per València el 9 d'Octubre

El president de les Corts, Enric Morera ha demanat col·laboració per a identificar els "neonazis" que van vindre a València durant el passat 9 d'Octubre "a pegar a les persones". A través del seu compte de twitter, Morera condemna els actes de feixistes "vinguts de la resta d'Espanya" així com els atacs, entre ells al fotoperiodista del diari El País que va ser colpejat la passada vesprada mentre feia el seu treball i que, a més a més, va patir el robatori del seu material a mans dels ultres.

Morera ha aprofitat també per a retreure la passivitat de les forces de seguretat davant els fets en matisar que hi ha "zero detinguts. Zero identificats".

Pedimos ayuda a los demócratas del Estado que puedan identificar a los neonazis venidos a València a pegar a las personas. Máxima difusión. pic.twitter.com/go06zPuX6I — Enric Morera (@enricmorera) 10 d’octubre de 2017

Poques hores després de la celebració de la manifestació convocada per la Comissió 9 d'Octubre, els grups polítics van condemnar els atacs de la ultradreta tant durant la Processó Cívica del matí com en la marxa vespertina. Això no obstant, mentre els grups d'esquerres parlen de violència feixista o grups d'ultradreta, Ciutadans i el Partit Popular, l'últim col·lectiu en manifestar la condemna, s'expressen en termes genèrics a través de frases on s'omet quina ideologia tenen els atacants.

Aquest dimarts, a primera hora era el síndic del PSPV, Manolo Mata qui ha demanat que el Delegat del Govern espanyol al País Valencià, el popular Juan Carlos Moragues, comparega a les Corts per donar explicacions sobre el dispositiu policial davant els fets esdevinguts aquest dilluns i si hi ha haugt identificacions i recerces sobre el tipus de finançament que reben aquests col·lectius feixistes.

Per la seua banda, el grup parlamentari Podem ha indicat a través d'un comunicat que vol impulsar una declaració institucional "de condemna i repulsa a les agressions feixistes registrades ahir a València". El partit liderat per Antonio Estanñ ha assegurat que "eixe intent d'apropiar-se del dia de tots els valencians que ha tingut el feixisme s'ha de rebutjar per tots els grups" perquè "independentment de les idees polítiques hem d'estar junts contra la violència".

Estañ també ha assenyalat al delegat del Govern Espanyol com a responsable d'una "falta absoluta de previsió", ja que a parer del síndic les agressions "són conseqüència de la irresponsabilitat en matèria de seguretat per la falta d'efectius policials que ha generat el trasllat d'agents destinats a València que estan a Catalunya abans de l'1 d'octubre". Per això, i per "permetre que els feixistes es concentraren just darrere d'una manifestació pacífica i legal", Moragues "ha de dimitir".