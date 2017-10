Puig insta la Delegació del goven espanyol a detindre a qui el 9 d'Octubre va "alterar l'ordre públic"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha condemnat els aldarulls i les agressions patides aquest 9 d'Octubre per manifestants a mans d'un nombrós grups d'ultradreta i ha instat la Delegació del govern a detindre els agressors.

Preguntat pels mitjans a Brussel·les, on aquest dimarts intervindrà en el ple del Comité de les Regions d'Europa, Puig ha assenyalat que el més "prioritari" és "identificar i detindre" els causants dels altercats. Tanmateix, el cap del Consell ha assenyalat que en la Delegació del govern espanyol, responsable de la seguretat de la manifestació, "haurà de donar les explicacions oportunes".

Sobre la petició de la dimissió del delegat Juan Carlos Moragues, sol·licitada pels grups Compromís, Podemi per Esquerra Unida, Puig ha assenyalat que el seu paper institucional "no és coonfrontar" amb ell, però ha insistit que és necessari per a "garantir" la convivència que els autors de les agressions siguen "detinguts".