Moragues anuncia una investigació per a identificar els autors de les agressions

El delegat del govern espanyol, Juan Carlos Moragues, ha dit que els enfrontaments registrats en la manifestació d'ahir dilluns a València, convocada per la Comissió 9 d'Octubre, van ser "puntuals" i "previs" i que es van circumscriure a "zones limítrofes" de la plaça de Sant Agustí, com l'avinguda de l'Oest, des d'on arrancava la mobilització autoritzada. No obstant açò, ha advertit que s'ha iniciat una recerca per a identificar als agressors.

"Condemne aquestes agressions", ha dit el delegat aquest dimarts en atenció als mitjans a Alacant durant la presentació del dispositiu de policia per a la seguretat de la Volvo Ocean Race. Al seu judici, ha de "eradicar-se" la presència de "qualsevol grup violent extremista" i lluitar "contra les radicalitats".

"La meua major condemna a aquest tipus de comportaments", ha assegurat Moragues preguntat sobre el dispositiu de seguretat que es va implementar i del que ha destacat que va comptar amb un centenar d'agents desplaçats des de fora de la capital valenciana. "Hem obert una recerca per a tractar d'identificar als autors d'aquestes agressions i aquesta recerca comptarà amb les unitats d'Informació de la Policia Nacional i amb el visionat d'imatges", ha anunciat.

Juan Carlos Moragues ha explicat que hi havia una manifestació "autoritzada", convocada per la Comissió 9 d'Octubre, "a la que se li va unir 300 persones de la CUP, un grup independentista, que es va sumar als 700 de la marxa oficial. A l'inici en la plaça de Sant Agustí hi havia 1.000 persones". Enfront d'ells, el delegat del Govern ha assenyalat que hi havia una concentració "molt important i no autoritzada" de grups d'extrema dreta "en un punt proper" i que la Policia Nacional va acordonar els grups d'extrema dreta i els independentistes i que els enfrontaments es van produir amb "caràcter previ" i en "carrers limítrofs".

Qüestiona als grups polítics que demanen la seua dimissió

Moragues ha demanat traslladar un missatge de "sensatesa" i de "tranquil·litat" perquè la societat valenciana està "molt tensada social i políticament" pel procés català i ha apel·lat a "tots els dirigents" polítics a "destensar" i perquè les seues declaracions "siguen assenyades" i que "en cap cas" s'agite "la crispació".

Per açò, qüestionat per les peticions de partits com Compromís, EUPV o Podem en les que se sol·licita la seua dimissió, Juan Carlos Moragues ha apuntat que ha fet una reflexió sobre "què podria haver fet millor" ahir i s’ha reiterat en que hi havia una manifestació autoritzada, la de la Comissió, a la que es van sumar els independentistes de la CUP; i que enfront, hi havia una concentració no autoritzada de l'extrema dreta. "I es va tindre en compte i es van acordonar perquè no hi haguera enfrontaments", ha subratllat i ha destacat que l'actuació policial és "d'agrair" i espera que la Comissió del 9 d'Octubre així ho reconega "perquè van vetlar per la seua integritat física". "Ara mateix és molt important sensatesa, diàleg i que no es produïsca l'efecte contagie del que està succeint a Catalunya a la Comunitat Valenciana", ha seguit.

"No consta que hi haja ferits"

El delegat del Govern ha afirmat que "no consta" que haja ferits per les agressions i ha destacat que es "va preservar la seguretat i la integritat física dels manifestants i el seu dret". Així mateix, ha desvetlat que es va mantindre contacte amb la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, amb el director general de Seguretat, José María Ángel, i "amb el convocant, que era UGT".

"No em consta que hi haja ferits, és veritat que en les imatges hi ha algun enfrontament, però no va haver-hi càrregues policials; i els enfrontaments puntuals van ser previs a la manifestació que va transcórrer dins de la tensió amb normalitat i sense altercats destacables", ha insistit. Per açò, ha felicitat a la policia per "l'excel·lent treball que es va fer" per a garantir la manifestació i que durant el seu desenvolupament "no hi haguera enfrontaments" i que finalitzara en la porta a la Mar "de forma adequada" i "d'acord amb els organitzadors" i que el manifest es va llegir amb un megàfon d'un cotxe policial.

Interrogat per l'absència de detinguts, Moragues ha defensat que ahir "el principal" era que la manifestació "transcorreguera amb normalitat" i que, a més, "no es pot posar un policia en cada cantonada de València".