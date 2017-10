La Xarxa Espanyola d’Immigració denuncia els atacs de Yomus davant la Fiscalia

La Xarxa Espanyola d'Immigració i Ajuda al Refugiat ha presentat una denúncia a la Fiscalia de València perquè s'investiguen els atacs d'integrants de Yomus, “l’organització esportiva ultra vinculada al València CF amb vincles amb organitzacions d'extrema dreta", a membres de la Comissió 9 d'Octubre i a periodistes durant la manifestació vespertina del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

Segons s'arreplega a la denúncia, ahir de vesprada es va celebrar a les 18 hores una manifestació "pacífica i no lucrativa" organitzada per part de la Comissió 9 d'Octubre, que agrupa a diverses entitats de caire social, polític i cultural del País Valencià. Una mitja hora abans, van començar a concentrar-se diversos grups d'extrema dreta en la plaça de Sant Agustín i "van iniciar càntics i consignes d'índole racista, neofeixista i xenòfob".

Els actes "van anar incrementant-se en gravetat" i aquests grups "d'una banda, van aïllar a part de les persones integrants de la concentració i, per un altre, van procedir a realitzar diferents atacs tant a participants com a periodistes i reporters de diversos mitjans de comunicació", produint-se "un evident acarnissament amb els qui eren de naturalesa racialitzada". Almenys va haver-hi dos ferits de diversa gravetat, adverteix. La denunciant considera que aquests actes constitueixen una infracció de l'article 510 del Codi Penal, és a dir, delictes d'odi. Així mateix, sosté que aquesta actuació no revesteix les condicions pròpies d'un element desorganitzat o espontani.

La Xarxa d'Immigració assevera, a més, que durant els actes es van produir "de forma clara" danys al mobiliari urbà, així com "es va propagar una estratègia d'assetjament efectiva i suficient per a impedir de forma efectiva l'ús dels drets de manifestació per part del grup organitzador i simpatitzants". Davant aquests fets, la denunciant requereix a Fiscalia que òbriga diligències de recerca i identifique al conjunt de persones autores d'agressions que van participar en l'actuació contra la manifestació; i s'identifique i es prenga declaració als agents de policia municipal i s'avaluen els danys ocasionats al consistori.

Així mateix, reclama que es demane al registre d'associacions esportives del País Valencià, així com al València CF i a les autoritats competents còpia d'estatuts, acta fundacional i qualssevol altre seient de registre entorn de l'entitat esportiva Yomus; i que suspenga i inicie el procés d'il·legalització d’aquesta.

"L'esport com a pantalla sota la que cometre fets delictius"

La Xarxa manté que la violència protgonitzada pels Yomus, "juntament amb Espanya 2000 i altres formacions d'extrema dreta", és un "exemple clar de l'ús de l'esport com a element pantalla per a cometre fets delictius" atés que "com a agrupació pseudoesportiva ataca i protagonitza assetjament al conjunt dels grups en risc d'exclusió social, així com a persones que no comparteixen la seua ideologia".

"Demanem a la Fiscalia actuacions urgents. S'ha atacat i violentat persones que pacíficament i solidàriament manifestaven les seues opinions. Es tracta d'un cas evident on d'ofici la pròpia Fiscalia hauria d'aplicar l'article 510, pel que confiem que coincidisca amb el nostre criteri i actue per a aplicar-ho d'urgència als qui són un conegut grup de dreta extrema", ha afirmat Daniel Méndez, president de la Xarxa.

Per part de l'organització s'ha sol·licitat als grups municipals així com a la corporació de València que, com a actor destacat dels actes del 9 d'Octubre, es persone en la denúncia i facilite així la posada a disposició judicial urgent d'aquest grup i els seus simpatitzants.