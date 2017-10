Puigdemont compareix davant d'un Parlament blindat pels Mossos per a informar sobre "la situació política actual"

El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, compareixerà davant del ple del Parlament català aquesta vesprada a partir de les 19 hores per a informar sobre "la situació política actual". Si bé no s'han donat més detalls sobre el seu discurs, en aquesta compareixença es podria declarar la independència de Catalunya en aplicació de la llei del referèndum i obrir-se el procés constituent de sis mesos per a la convocatòria d'unes eleccions. En principi la seua intervenció estava prevista per a les 18 hores, però arribat el moment, el president ha demanat "més temps". Segons s'ha informat des del compte de Twitter del Parlament de Catalunya, el ple s'ha ajornat una hora perquè la presidenta ha convocat una reunió de la junta de portaveus. Per la seua banda, PP i Ciutadans han demanat que se suspenga la sessió.

ACN assenyala que Puigdemont perfila una possible declaració d'independència compatible amb mantenir la porta oberta a la mediació que ha reclamat en els últims dies. Segons fonts consultades per aquesta agència, hui el Parlament no votarà un text, sinó que la compareixença de Puigdemont servirà per a aplicar la llei del referèndum, que en l'article 4.4 estableix que dins dels dos dies següents a la proclamació dels resultats de l'1-O "se celebrarà una sessió ordinària per a efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya, els seus efectes i acordar l'inici del procés constituent". Hores abans d'aquesta compareixença, la Mesa del Parlament ha "pres nota" dels resultats del referèndum.

Segons el mitjà econòmic Bloomberg, en una exclusiva recollida per l'ACN, la policia espanyola arrestarà "immediatament" Puigdemont si declara la independència. Aquest mitjà indica que hi ha "agents d'elit desplegats" a Catalunya que podrien participar en una "operació si la policia catalana intenta protegir Puigdemont". Tot i això, Bloomberg indica que "encara no s'ha pres una decisió final sobre si actuar" i afegeix que si el president de la Generalitat no fa una declaració d'independència amb efectes immediats el govern de Madrid "potser no actue".

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha insistit aquest dimarts al govern que l'executiu espanyol utilitzarà "tots els instruments" perquè es complisca la llei. Pel que fa a la Fiscalia General de l'Estat, està estudiant els "diversos escenaris" que es poden donar després de la compareixença del president de la Generalitat. Fonts de l'entorn de José Manuel Maza no descarten cap actuació, tampoc la querella per un suposat delicte de rebel·lió, que està castigat amb penes d'entre 15 i 25 anys de presó. En tot cas, les mateixes fonts apunten que cal esperar a veure què passa a partir de les sis de la vesprada, quan començarà la compareixença del president de la Generalitat.

El Parlament de Catalunya està hui completament blindat pels Mossos d'Esquadra. L'accés al parc de la Ciutadella està totalment restringit i només es permet l'entrada a diputats, premsa, personal acreditat i convidats de cara al ple que ha de celebrar-se aquest dimarts de vesprada. De fet, ja des d'ahir els vehicles no poden accedir al parc, ocupat en bona part per unitats mòbils d'arreu del món, però aquest dimarts el trànsit s'ha tallat també al carrer de Picasso i al final de Marquès de l'Argentera. Un dispositiu policial custodia les entrades al parc.

Inicialment, la compareixença de Puigdemont per a explicar com s'aplicarà el resultat del referèndum de l'1-O havia de ser el dia 9 d'octubre, però el ple del Tribunal Constitucional va acordar per unanimitat suspendre cautelarment l'acord de la Mesa del Parlament per a la celebració d'aquest ple.