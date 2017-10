El PSPV se suma a la petició de dimissió de Moragues

El PSPV ha condemnat la violència causada per ultres i ha exigit la depuració de responsabilitats polítiques davant la inacció policial. S'ha sumat així a les peticions del president de la Generalitat, Ximo Puig, i de la Comissió 9 d'Octubre, qui ha reclamat la compareixença del delegat del govern, Juan Carlos Moragues, a la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions perquè explique els incidents ocorreguts aquest dilluns durant la manifestació del 9 d'Octubre.

En un escrit, el síndic socialista a les Corts, Manolo Mata, ha assenyalat que l'objectiu és que Moragues acudisca al Parlament valencià amb la finalitat d'"explicar les mesures adoptades per a evitar incidents en la manifestació legalment convocada sota el lema 'Sí al valencià'" i per tal que informe sobre el nombre d'identificats entre les files dels agressors. També vol que el delegat precise les diligències obertes per delictes de lesions, xenofòbia i d'odi i "les recerques dutes a terme per a conéixer els mecanismes de coordinació, finançament i actuacions dels grups ultradretans".

Pel que fa a la Comissió 9 d'Octubre, la convocant de la manifestació ha denunciat en un comunicat que la Delegació del govern va fer "deixadesa" de la seua responsabilitat. "No va protegir les persones de la violència ultra, tot i que estava avisada, ni va garantir que la manifestació legal poguera transcorrer amb normalitat", ha denunciat.

"Quan vam arribar a la plaça de Sant Agustí per a iniciar els preparatius del començament de la manifestació, ens vam trobar que la plaça estava ocupada per un centenar d'ultres violents que protagonitzaven insults i agressions a persones que volien participar de la mobilització i a vianants que simplement passaven pel lloc, sense que la policia intervinguera. El mateix grup ultra, posteriorment, va continuar assetjant i va ocupar la plaça del Parterre per a intentar provocar una finalització violenta de la manifestació", ha indicat. Crida a identificar i detindre els agressors

"Allò realment greu no és només l'existència de grups violents minoritaris, que existeixen en totes les societats europees. En les democràcies avançades, els poders públics, el govern, garanteix la protecció i tranquil·litat de la ciutadania i l'exercici dels drets democràtics de llibertat de manifestació, reunió i expressió enfront dels grups violents minoritaris la intenció dels quals és pervertir el sentit mateix de la democràcia i l'aprofundiment de la mateixa per la via de la participació activa de la ciutadania", ha argumentat.

Per això, la Comissió ha reclamat "la identificació i detenció dels violents agressors, dels qui hi ha suficients imatges i vídeos", i fins i tot s'ha oferit a posar a disposició imatges a la delegació del govern. A més, ha demanat la depuració de responsabilitats polítiques a Moragues, que "ha de dimitir per incompliment de responsabilitats". Per últim, els organitzadors de la marxa han exigit la prohibició de simbologia de tipus nazi i feixista i la seua exhibició pública, a més d'un pla d'actuació concret per a l'eradicació dels grups violents dels camps de futbol i per a "la garantia de l'exercici dels drets democràtics del poble valencià".

Formen part de la Comissió el PSPV, Compromís, Podem, EUPV, ERPV, Els Verds, Comissions, UGT, Intersindical, Acció Cultural, Associació Cívica Tirant lo Blanc, Bloc d'Estudiants Agermanats, Ca Revolta, Escola Valenciana, Plataforma pel Dret a Decidir i Societat Coral El Micalet.