CaixaBank i el Sabadell pagarien l'impost de societats al País Valencià en cas de secessió

CaixaBank i Banc Sabadell han informat aquest dimarts que trasladaran també la seu fiscal a València i Alacant, respectivament. El canvi de domicili per a tributar només tindria conseqüències en cas d'una hipotètica independència de Catalunya, atés que en aquest cas les dues entitats estarien exemptes de tributar per l'impost de societats en aquest territori.

Amb el marc legal actual, els dos bancs continuaran pagant Societats a Hisenda, tant si tenen la seu fiscal al País Valencià com si l'hagueren mantingut a Catalunya. La setmana passada Banc Sabadell va anunciar el seu trasllat de seu social a Alacant, on va adquirir la CAM; mentre que CaixaBank va aprovar mudar el seu domicili social a València, on va absorbir Banc de València.

L'anunci de les dues entitats es produeix el mateix dia que el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, compareix al Parlament amb una declaració d'independència sobre la taula. Les entitats financeres van justificar el trasllat per a garantir la cobertura del Banc Central Europeu, en una setmana en què van patir davallades en Borsa per la inestabilitat política.