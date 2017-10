El Palau crea un nou cicle per als millors grups de música independent

Les altres músiques, les populars i, més concretament, les undergound i independents, aquelles poc conegudes perquè són de grups que tot just s'inicien o perquè, probablement, mai han tingut l'ocasió d'actuar al Palau de la Música. L'auditori municipal s'ha girat cap a elles i els ha fet un lloc en l'agenda simfònica. Els millors de l'escena indie valenciana formaran part del primer cicle Emergents al Palau. Un total de 20 grups de la ciutat del Túria o de la seua àrea metropolitana que actuaran en deu concerts, és a dir, dues propostes per sessió, i tindran a la seua disposició la maquinària tècnica i cultural de l'auditori, que vol "consolidar-se amb força com a centre cultural per a tota la ciutadania", va explicar aquest dimarts la seua presidenta, la regidora de Cultura, Glòria Tello.

Emergents "completa una part" d'aquest objectiu de fer de l'auditori un Palau Obert; per això es va apostar per crear, durant la temporada passada, dos cicles nous: Jazz a poqueta nit, amb què es pretén donar suport als jazzistes valencians i Pop, Rock... al Palau, un cicle de musica popular on enguany ja han actuat grups com Tardor, Coque Malla, Jarabe de Palo i en què encara ho faran Kiko Veneno o Gener, entre altres propostes d'estils diversos.

El nou projecte compta amb la coordinació de Manolo Taroncón i Amadeu Sanchis, ja que Emergents al Palau suma al cicle de concerts que començarà el 17 de febrer i acabarà el 18 de juny activitats paral·leles com xarrades, taules redones i conferències que tindran lloc a diferents sales de la ciutat on habitualment tenen lloc concerts de música indi de l'escena valenciana.

Manolo Tarancón i Amadeu Sanchis, amb Glòria Tello i Vicent Ros, presenten el cicle Emergents. / DIARI LA VEU

L'organització ha creat un jurat format per Amàlia Garrigós, Amalia Yusta, Eduardo Guillot i Víctor López, que triaran vint grups entre aquells que presenten la seua sol·licitud –el termini va des de l'11 d'octubre fins el 8 de novembre. Els grups han de complir amb unes bases que queden recollides en la pàgina web que s'ha habilitat per al cicle i on es destaca que les bandes no han de ser necessàriament emergents, ja que hi ha molts grups que fa anys que treballen en l'escena però que encara no han aconseguit fer-se un lloc. El comité de selecció pretén no ser excloent en aquest sentit i per això tampoc es tindrà en compte l'edat del grup o del solista. Queden exclosos, per exemple, aquells conjunts que tinguen signat algun contracte amb algun segell. Tanmateix, en aquest sentit, donades les peculiaritats del panorama musical on molts grups autoediten o publiquen amb companyies minoritàries, la comissió estudiarà cas per cas les circumstàncies, va indicar Amadeu Sanchis.

Entre els criteris també destaca que no es tindrà en compte la llengua i el comité tractarà de triar dos grups de cadascun dels estils que entrarien dins de l'etiqueta indie: Pop, Folk, Blues-Rythm & Blues-Soul, Jazz-Fussió-Mestissatge, Música d'Autor, Rock Electrònic, Indie-Alternativa, Surf/Garatge-Punk i Hip-Hop/Rap. En cas que el jurat declinara triar dues propostes d'alguns dels subgèneres, eixes vacants s'afegirien a altres etiquetes. En qualsevol cas, tant Sanchis com Tarancón van incidir que es perseguirà l'equilibri de les propostes que formen el cicle i es respectarà la paritat.

Set dels concerts seran matinals (a les 12 hores) i tres vespertins (a les 20 hores) i per al 21 de juny està previst fer un concert de cloenda amb un grup capdavanter que a hores d'ara no està tancat, va apunta el director del Palau, Vicent Ros. Amb un pressupost total de 16.000 euros, el Palau es compromet a donar d'alta, en la Seguretat Social, els grups participants i es repartiran el recapte de la taquilla: un 90% per als dos grups i un 10% per a l'auditori.

Convivència de gèneres

El passat mes d'abril, durant la presentació del cicle Pop, Rock... al Palau, Tello ja va insistir que l'aposta de l'auditori que presideix per les altres músiques no va en detriment de la programació simfònica. En aquest sentit, la regidora de Cultura emfatitzava la idea que l'activitat musical del Palau fóra frenètica per a evitar que durant un cert temps alguns espais queden tancats com passava abans de la seua arribada. Aleshores apuntava que és completament compatible que a una sala s'escolte Barenboim i a una altra Kiko Veneno.

En aquesta ocasió, en què l'auditori ha sumat un nou cicle d'altres músiques a la seua agenda, Tello va voler deixar clar que la programació simfònica seguirà com fins aleshores. "Auditoris com el Palau a la ciutat de València hi ha pocs", és per això que totes les músiques han de poder entrar i "nosaltres estem sumant i no restant" en oferta i possibilitats, va explicar la presidenta, ja que a l'oferta de concerts de l'Orquestra de València s'hi ha afegit el cicle d'orgue després que aquest estiguera 25 anys aturat, va defensar. "Estem en un moment clau, musicalment parlant, per a la ciutat –va continuar Tello– i el Palau pels seus recursos pot diferenciar-se d'altres i posicionar-se a l'exterior".

El director del Grup Instrumental de València, Joan Cerveró, i durant diversos anys responsable artístic del Festival Ensems, va criticar en una entrevista publicada en El correo de Andalucia, aquesta setmana passada, que en els auditoris s'apostara més per introduir la música popular que difon la "tradició valenciana i catalana" que la música contemporània. Preguntat per Diari La Veu sobre aquesta opinió de Cerveró que apuntava al Palau de la Música de València, el director de l'auditori, Vicent Ros, va recordar que l'Ensems està coorganitzat actualment amb l'Institut Valencià de Cultura i que, per tant, "la música contemporània està present" en el Palau. Després de qualificar la crítica de Cerveró com una "rabiola", el responsable de la programació va apuntar que el Palau estrenarà tres obres de compositors valencians actuals i, a més, "el rock i el pop han estat abandonats de la mà de Déu –va dir tot recordant les portes tancades que tenien aquest generes en el passat– i necessiten el nostre suport", va concloure.

Xarrades i taules redones

Els dies 15, 22 i 29 de novembre i el 13 i 20 de desembre tindran lloc les xarrades, taules redones i conferències que abordaran la situació de la música independent de l'escena valenciana des de diferents prismes. Així, Manolo Tarancón moderarà Juan Puchades, Rafa Cervera, Carlos Pérez de Ziriza i Mariola Cubell en una taula sobre la 'Projecció del periodisme musical en l'actualitat'; Víctor López moderarà a Xavier Aliaga, Rafa Rodríguez, César Campoy i Amàlia Garrigós en una taula on s'abordarà 'L'escena local als mitjans de comunicació valencians i en el panorama estatal general.'

El Café Mercedes acollirà una nova taula moderada per Eduardo Guillot i en què participaran Diego A. Manrique i Jesús Ordavás per a tractar la 'Projecció dels grups i soliestes valencians a l'àmbit estatal'; Quique Medina moderarà a Javier Pérez, Eugenio Viñas, Carolina Otero i Amalia Yusta en una taula on es parlarà sobre l''Impacte dels gèneres musicals minoritaris a València'; Amadeu Sanchis es farà càrrec de moderar l'última taula on participaran Sènior, Néstro Mir, Pau Alabajos i Carme Laguarda per a valorar la 'Situació laboral dels músics valencians'.