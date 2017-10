La Unió de Periodistes condemna les agressions patides pels informadors

La Unió de Periodistes Valencians ha emés un comunicat on censura, rebutja i condemna "l'actitud violenta i incívica" que van patir ahir diversos companys que van ser agredits per un grup de violents d'extrema dreta mentre realitzaven el seu treball. L'associació denuncia que diversos periodistes i fotoperiodistes van ser increpats, amenaçats i agredits físicament, amb espentes i puntades, i fins i tot patiren intents de robatori del material fotogràfic mentre cobrien la manifestació convocada per la Comissió 9 d'Octubre sota el lema 'Sí al valencià'.

En aquesta línia, l'organització més important de periodistes al País Valencià considera aquestes agressions "una vulneració molt greu del dret a la informació lliure i veraç" i exigeix que es desenvolupe una investigació per a esclarir els fets i identificar tots i cadascun dels agressors amb la finalitat d'evitar que aquests incidents tornen a succeir-se.

Així mateix, la Unió insta el delegat del Govern a explicar en una reunió formal i urgent –sol·licitada aquest matí– per què la policia espanyola no va garantir la seguretat dels periodistes.

A més a més, l'entitat presidida per Noa de la Torre s'ha posat a disposició dels professionals agredits, de la Fiscalia i de la Policia Nacional per a ajudar-los a esclarir els fets i identificar els culpables aportant tot tipus de testimoniatges i material gràfic dels professionals presents en la manifestació.