Compromís i EUPV denuncien a Europa la violència "neonazi" del 9 d'Octubre

Compromís i EUPV han denunciat davant la Comissió Europea els greus incidents, provocats per "grups neonazis", que van tindre dilluns en els carrers de València durant la celebració del 9 d'Octubre, i la "falta de voluntat manifesta" de la Delegació del govern a "garantir el dret de manifestació".

Des de Compromís, el seu portaveu en el Parlament Europeu, Jordi Sebastià, ha condemnat els fets i ha assenyalat que la situació que es va viure aquest dilluns a València és "més que preocupant", per la qual cosa espera que els organismes europeus "prenguen cartes en l'assumpte". "En algun moment el govern de l'Estat ha perdut el control i ens dirigeix a un abisme en el qual algú ha de donar una estirada d'orelles per a, almenys, reconduir la situació", ha explicat Jordi Sebastià en un comunicat.

Així mateix, Compromís ha denunciat "la falta de voluntat manifesta del govern espanyol, encapçalat, en aquest cas, pel delegat de govern, Juan Carlos Moragues, per a garantir el dret de manifestació". En opinió de Sebastià, es va assistir a "una involució en la protecció dels drets fonamentals en la qual està sumit l'estat español". "Grups d'ultradreta van agredir periodistes i fotoperiodistes en l'exercici de la seua tasca d'informar, van proferir insults i agressions físiques contra ciutadans, entonant consignes feixistes i amenaces de mort. Si el govern d'Espanya no actua immediatament, la comissió ha de prendre mesures", ha subratllat Sebastià.

Per la seua banda, la portaveu d'Esquerra Unida en el Parlament Europeu, Marina Albiol, ha denunciat davant la Comissió Europea els greus incidents i ha assenyalat que les autoritats europees "no poden seguir posant-se de perfil davant fets com els que vam veure ahir a València, quan la policia va permetre que grups d'ultradreta alteraren el recorregut d'una marxa legalment convocada".

Al seu parer, la Delegació del govern "no va garantir la seguretat dels ciutadans, ni tan sols va detindre cap dels nazis que van participar en les pallisses". "Pensa Europa continuar permetent que el feixisme faça el que vulga en els carrers amb total impunitat?", s'ha preguntat.

Per això, ha registrat una pregunta a la Comissió Europea en la qual relata els fets, inquirint si la Comissió Europea permetrà que es violen impunement diferents articles de la Carta Europea de Drets Fonamentals. "El delegat del govern, Juan Carlos Moragues, ha de presentar immediatament la seua dimissió, o bé el govern central l'ha de cessar perquè no es pot permetre una cacera com l'organitzada ahir per la ultradreta valenciana i que hauria pogut acabar amb conseqüències fatals. Si no és capaç de garantir mínimament la seguretat dels ciutadans, no pot continuar amb aquestes responsabilitats ni un minut més", ha remarcat.

El Congrés dels Diputats, no condemna les agressions

D'altra banda, el grup de Compromís en el Congrés també va denunciar que el PP amb els seus vots va impedir una declaració institucional en la cambra de condemna dels actes "de violència feixista, tan verbal com física, que es van succeir durant la Processó Cívica i la manifestació amb motiu del 9 d'octubre". Segons explica la coalició en un comunicat, els diputats del PP proposaven una redacció que canviava totalment el sentit de la declaració, ja que "restava importància a la simbologia nazi que portaven els agressors condemnant tot tipus de violència per igual".



La coalició valencianista considera, en la declaració institucional proposta, que les agressions, insults i exhibició de simbologia nazi, per part de simpatitzants de partits d'ultradreta, havien entelat el dia de celebració del poble valencià i han intentat interrompre una jornada festiva i reivindicativa. El grup de Compromís en el Congrés va criticar que el PP no condemne explícitament la violència feixista. "La Delegació del Govern no va impedir una contra-manifestació il·legal per a garantir la seguretat dels manifestants i ara el PP impedeix que el Congrés condemne la violència feixista", van subratllar.

Així mateix, Compromís ha presentat també una bateria de preguntes sobre el dispositiu policial desplegat per la Delegació del Govern i ha sol·licitat l'actuació d'ofici de la Fiscalia així com la compareixença del Secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto.