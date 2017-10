Puigdemont ajorna la independència per a iniciar una "etapa de diàleg"

Carles Puigdemont ha anunciat en la sessió plenaria d'aquesta vesprada que "el govern i ell mateix proposen que en les properes setmanes el Parlament suspenga els efectes de la declaració d'independència". El president de la Generalitat de Catalunya ha afirmat que, tot i que "el mandat del poble és que Catalunya esdevinga un estat independent en forma de república, hi ha molts agents que demanen iniciar una etapa de diàleg", i ha fet referència a les demandes internacionals per a una eixida negociada. Tal com ha indicat Puigdemont, la llei del referèndum dictava que, després de la jornada electoral, el Parlament celebrara una sessió ordinària per a acordar l'inici d'un procés constituent. Un procés que ha sigut ajornat.

"Assumeixo el mandat que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república" pic.twitter.com/yDY9TNlvzV — Escanyat (@escanyat) 10 d’octubre de 2017

En el seu discurs, Puigdemont ha afirmat que "Catalunya s'ha guanyat el dret a ser independent i a ser escoltada i respectada" i, referint-se a l'1 d'octubre, ha dit que "el sí a la independència ha guanyat un referèndum sota una pluja de cops de porra". Tot i això, el discurs del president català, que ha manifestat la seua voluntat d'adreçar-se "al conjunt de la població" –"els que s'han mobilitzat pel sí, els del diàleg, els de la unitat d'Espanya i els que no s'han mobilitzat"–, ha començat referint-se a la "necessitat imperiosa de desescalar la tensió".

Puigdemont, en referència a l'actuació policial durant l'1 d'octubre, ha destacat que és "la primera vegada en la història de les democràcies europees en què una jornada electoral es desenvolupa d'aquesta manera" i ha remarcat que "l''objectiu no era només confiscar urnes i paperetes, sinó produir pànic generalitzat perquè la gent és quedés a casa i renunciés al dret al vot".

El president de la Generalitat de Catalunya ha destacat que hi van votar més de dos milions de persones i que "malgrat l'esforç i els recursos destinats per combatre-ho, els ciutadans van trobar urnes, sobres, paperetes, taules i un cens operatiu". També ha aprofitat per a agrair la feina a totes les persones que hi van col·laborar de manera voluntària, així com a les que van votar qualssevol de les opcions, i ha manifestat la seua solidaritat amb "els ferits i maltractats" per la policia. "Mai ho oblidarem", ha sentenciat.

En la seua intervenció, Puigdemont ha aprofitat per a restar importància a les empreses que estan marxant de Catalunya: "El que té efectes reals són els 16.000 milions d'euros catalans obligats a canviar de seu social cada any". El president també ha repassat les diferents ocasions en què Catalunya ha demanat un diàleg per a fer un referèndum pactat –"fins a díhuit"– i ha destacat la negativa i la persecució policial i judicial de l'Estat. A més, ha fet referència al discurs del rei Felip VI i a l'estatut del 2006, que ha titllat d'"humiliació". I, dirigint-se al conjunt de la societat espanyola, ha afirmat que "la relació no funciona".

El plenari de hui s'havia convocat com una sessió ordinària, però amb un únic punt en l'ordre del dia: la compareixença de Carles Puigdemont per a informar sobre "la situació política actual". Estava previst que aquest text s'articulara sobre tres potes: els resultats del referèndum de l'1 d'octubre, possibles agents de mediació internacional i ofertes de diàleg.

Si bé havia de començar a les 18 hores, arribat el moment la sessió s'ha ajornat una hora, amb el PP, el PSC i Catalunya Sí Que Es Pot ja a l'hemicicle. Puigdemont hauria demanat "temps", tot i que no s'ha aclarit si era per qüestions externes o per problemes amb el discurs. Segons s'ha informat des del compte de Twitter del Parlament de Catalunya, el ple s'ha ajornat una hora perquè la presidenta ha convocat una reunió de la junta de portaveus. Per la seua banda, la CUP ha assegurat que han rebut el text una hora abans del moment previst per a la compareixença i que estaven auditant-lo abans de donar-li el vistiplau. A més, PP i Ciutadans han demanat que se suspenguera la sessió.

Al plenari hi havia convidats com Artur Mas, expresident de la Generalitat de Catalunya, o els expresidents del Parlament. A fora, al passeig de Lluís Companys, s'hi han habilitat pantalles gegants per a seguir la jornada parlamentària.