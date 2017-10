El viratge del PSOE frustra l'ofensiva de Compromís contra la llibertat horària al Congrés

El Congrés dels Diputats ha tombat aquest dimecres la proposició no de llei (PNL) de Compromís per a acabar amb l'obligació d'un mínim de dies de lliure obertura comercial, la qual cosa estava prevista en la llei d'horaris comercials. La PNL ha rebut el suport de 77 diputats, els de Podemos-En Comú-Marea, PNB i Compromís; 160 vots en contra, de PP i Ciutadans; i l'abstenció del grup socialista. La posició del PSOE ha sorprés la formació valencianista, atés que una PNL similar presentada per Compromís a la comissió d'economia de la cambra baixa va comptar amb el suport del grup parlamentari que lidera Margarita Robles.

El motiu del canvi de postura dels socialistes ha estat que la nova PNL insta el govern espanyol a eliminar el mínim de deu festius de lliure obertura comercial. "El PSOE està posant pals a les rodes als mandats del govern del Botànic", assegura en declaracions a Diari La Veu la diputada de Compromís al Congrés Marta Sorlí, qui critica que els diputats del puny i la rosa al Congrés "actuen diferent que al País Valencià".

El tema dels horaris comercials és un dels assumptes en què la Conselleria d'Economia, que dirigeix Rafa Climent, i la direcció general de Comerç, que encapçala Natxo Costa, hi han dedicat més esforços. I també un dels que més maldecaps està donant a aquesta Conselleria. La dificultat de combinar els interessos de les diferents patronals amb les directrius que marca Economia i les especificitats de cada municipi –principalment València i Alacant– ha fet que el tema encara no estiga desbloquejat i s'estiga acabant de buscar una solució. Si no hi ha acord, però, la Conselleria d'Economia preveu regular els horaris comercials mitjançant l'anomenada llei d'acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat.

La mateixa normativa obligava a ciutats de més de 200.000 habitants –que un decret llei de 2012 va reduir a les de 100.000– a comptar amb una zona liberalitzada per a l'obertura comercial en diumenges i festius. El model, decretat pel PP a principis de la primera legislatura de Rajoy, obligava a València i Alacant a comptar amb una àrea liberalitzada. A València es van decretar quatre zones turístiques (Estadi del Llevant, Riu Túria, Centre i Ciutat de les Arts), però una decisió judicial va atorgar aquesta condició a l'avinguda de les Corts Valencianes, que en la pràctica feien de quasi tota la ciutat una única ZGAT.