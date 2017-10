El govern espanyol considera que Puigdemont ha fet una "declaració implícita d'independència"

El govern espanyol veu "inadmissible" que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, haja fet "una declaració implícita d'independència per a, després, deixar-la en suspens de manera explícita". Així ho apunten fonts de la Moncloa poc després de les paraules del president al ple del Parlament. Segons la Moncloa "no es pot acceptar" que es done "validesa a la llei del referèndum suspés pel Tribunal Constitucional" ni "donar com a vàlid el suposat recompte d'un referèndum fraudulent i il·legal", ni "encara menys donar per segur que els catalans han dit que volen la independència".

L'executiu encara no avança si posarà en marxa les mesures que té preparades per a contrarestar aquesta declaració d'independència que considera "implícita". S'espera que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, o la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, compareixeran en breu a la Moncloa.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha seguit la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, des de la Moncloa, igual que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. L'executiu espanyol ja ha avançat que disposa d'un còctel de mesures que aplicaria en el cas de declaració d'independència, que van des de l'aplicació de l'article 155 fins a la Llei de Seguretat Nacional, passant per l'aplicació de l'Estat d'excepció i l'actuació de la Fiscalia.

Abans del discurs de Puigdemont, Sáenz de Santamaría ja ha tancat la porta des del Senat a qualsevol mediació internacional. Durant la sessió de control del Senat, i en resposta a una pregunta del portaveu del PDeCAT, Josep Lluis Cleries, Sáenz de Santamaría ha afirmat que no hi pot haver mediació "entre la llei i la desobediència". En la seua compareixença, el govern espanyol ha de clarificar si considera que ha de donar resposta a aquesta "declaració implícita" d'independència i aplicar, com ha avançat, una la resposta "proporcional".

Rajoy ajorna per a dimecres les decisions

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaria, ha comparegut aquesta nit, al voltant de les 22.30 hores, per a donar a conéixer les primeres mesures que prendrà l'executiu de Mariano Rajoy sobre la declaració del Parlament català. Així, la portaveu s'ha limitat a indicar que Mariano Rajoy ha convocat per a aquest dimecres a les 9 del matí un Consell extraordinari de Ministres per a abordar la Declaració Unilateral d'Independència que a parer del govern espanyol s'ha donat aquesta vesprada a Barcelona.

Sáenz de Santamaria ha posat èmfasi en desacreditar el govern de Puigdimont, de qui ha dit que "el seu discurs és el d'una persona que no sap on va". De bestreta, el govern espanyol "no dóna validesa" a tot el procés, ja que se sosté en una llei que està suspesa pel Tribunal Constitucional. "Ni Puigdemont ni ningú pot traure conclusions d'una llei que no existeix i d'un referèndum que no ha existit", ha retret la vicepresidenta espanyola.

Tot i que el president català ha apel·lat al diàleg, Sáenz de Santamaria li ha recordat que aquest s'ha de fer "dins de la llei".

Ara per ara, Mariano Rajoy està reunit amb el lider del PSOE, Pedro Sánchez, a la Moncloa, però, segons ha avançat la portaveu del govern espanyol, el líder del PP ja ha tingut contacte amb altres partits perquè vol "el màxim consens" possible per a presentar-se dimecres a les Corts espanyoles i "abordar les properes passes".