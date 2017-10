Els preus es congelen

L'índex de preus del consum (IPC) al País Valencià es va mantindre el passat mes de setembre respecte a agost, mentre que la taxa interanual es va situar en l'1,8,% segons dades fetes públiques aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Al conjunt d'Espanya, la inflació va pujar un 0,2% al setembre respecte al mes anterior i va elevar dues desenes la seua taxa interanual, fins a l'1,8%.

L'organisme estadístic ha explicat que en el comportament de la taxa interanual de l'IPC de setembre ha destacat l'encariment dels aliments i begudes no alcohòliques i el fet que el preu dels paquets turístics va baixar menys que en el mateix mes del 2016. Per la seua banda, des de principi d'any, la taxa ha baixat un 0,3% al País Valencià. Al setembre la major pujada es va produir en el vestit i el calcer amb un 4,2%, seguits del transport, amb un 0,5%, i els productes per a la llar (0,4%).

Aliments i begudes no alcohòliques, begudes alcohòliques i tabac, habitatge, comunicacions, ensenyament i la resta de productes van créixer una dècima. Per la seua banda, l'oci i la cultura van baixar un 2,7%; i els hotels, cafés i restaurants, un 1,1%.