El grup GAMA protegeix i assessora més de 564 víctimes de la violència contra les dones en un any

La regidora de Protecció Ciutadana, Anaïs Menguzzato va fer balanç del primer any de funcionament del Grup GAMA (Grup d'Atenció contra els Maltractaments) de la Policia Local de València, un projecte en què treballen de manera exclusiva 42 agents per tal de garantir la protecció de les víctimes de la violència contra les dones. A més, s'han incorporat dos nous agents des del passat 3 d'octubre. D'aquesta manera, ara compta amb una inspectora, tres oficials i 15 agents en cada torn. La regidora va valorar el treball fet al llarg d'aquests mesos, ja que segons les xifres facilitades, en 2016 es va assessorar i protegir 508 dones, mentre que el nombre, en 2017, ja és de 564. "La previsió és que tancarem 2017 havent donant cobertura a unes 800 víctimes", va indicar Menguzzato tot subratllant que no és que s'estiguen produint més casos de violència contra les dones, sinó que cada vegada hi ha més víctimes que es decideixen a actuar.

En aquest sentit, Menguzzato va destacar que gràcies a aquest treball "d'acompanyament" s'ha aconseguit que les víctimes no sols denuncien els agressors, sinó que mantinguen la denúncia i que el procés judicial no s'ature. "Hem d'evitar que les dones agredides retiren les denúncies, ja que el temps que passa des que les interposen fins que s'obri el procés judicial és molt complicat per a elles. La majoria de les dones reben amenaces, coaccions; tenen moltíssima por i se senten molt insegures. Així que hem de consolidar aquest objectiu", va confiar a regidora. Menguzzato va detallar que en 2017 s'ha acompanyat 412 dones durant el judici per a formalitzar la denúncia enfront dels 280 casos de l'any anterior. Així mateix, la regidora va recordar que GAMA col·labora amb les Unitats de Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional. En conjunt, a finals de setembre havien donat cobertura a 1.249 dones. A més, el grup ha obert 112 diligències enfront de les 44 del passat any.

En aquest sentit, Menguzzato va valorar totes les mesures que s'han implementat des de les diferents administracions per a poder agilitzar i reduir els tràmits burocràtics a l'hora de denunciar el maltractament. "Ja no cal presentar una denúncia per a acreditar que estàs sent víctima de la violència de gènere", va recordar. A més, també va destacar la importància del nou protocol de la Conselleria de Sanitat Universal, que obliga els metges que detecten víctimes a les seues consultes a posar-ho en coneixement de les autoritats judicials. A més, va ressaltar l'èxit de l'experiència pilot duta a terme en els centres de salut de València pertanyents al departament de la Fe, que va permetre derivar moltes dones al grup GAMA des del mateix centre sanitari sense necessitat de presentar denúncia.

Cal recordar que el grup es va crear en 2003 dins del cos de seguretat municipal per a fer un seguiment de les ordres d'allunyament emeses pel jutjat i que col·labora en la gestió del recurs de telèfons mòbils. A més, des del passat any se centra en exclusiva en la protecció de les dones víctimes de maltractaments. "Podem afirmar que cada víctima té un agent de referència, no sols a qui telefonar per si se sent amenaçada, sinó per a acompanyar-lar en tots els tràmits. Estem fent un treball social i psicològic alhora", va indicar.

La regidora de Protecció Ciutadana, Anaïs Menguzzato, va valorar el treball que s'ha fet un any en la protecció de les víctimes de la violència contra les dones / DIARI LA VEU

Treball amb els agressors

Menguzzato també valora el treball que s'estava fent amb els agressors. El protocol que s'està seguint en aquest àmbit passa perquè els agents citen els agressors en les unitats de districte per a explicar-los les conseqüències derivades de l'incompliment de les ordres d'allunyament i protecció, ja que majoritàriament pensen que aquesta prohibició es limita a l'acostament físic amb la víctima quan inclouen també qualsevol contacte telefònic o a través de les xarxes socials.

La regidora va emfasitzar que aquesta actuació permet a les víctimes saber que "no estan soles". En aquesta línia, va lamentar que fins ara tota "la pressió" ha caigut sobre les dones. "Ara, però, els agressors han de saber que tenen l'alé sobre el seu clatell", va advertir. Menguzzato també va instar a modificar el Codi Penal, ja que aquesta entrevista policial ara és de caràcter voluntari i, en la seua opinió, hauria de ser obligatòria. "La majoria dels agressors són reincidents, per això cal treballar en la prevenció i avançar-nos tot el que podem abans que actuen", va argumentar. Des de principis de l'any, han citat 415 agressors, segons va informar. La regidora va considerar que encara és prompte per a poder avaluar l'eficàcia de les entrevistes. "És una cosa que s'ha d'analitzar amb més temps, però els agressors que passen per aquest procés són molt conscients de les conseqüències a què s'enfronten si trenquen l'ordre d'allunyament", va advertir. Pel que fa al perfil de les víctimes i els seus agressors, Menguzzato es va remetre als últimes informes del Ministeri on se subratllat la diversitat. "Ara bé, la característica que uneix tots els agressors és que són uns masclistes", va reblar.