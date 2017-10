Moragues assegura que la policia va preservar la "seguretat" dels manifestants el 9 d'Octubre

El delegat del govern espanyol, Juan Carlos Moragues, ha assegurat aquest dimecres que la Policia Nacional "va preservar la seguretat i integritat física dels participants" en la manifestació del 9 d'Octubre convocada per partits d'esquerres i entitats valencianistes amb el lema 'Sí al valencià' i rebentada per la ultradreta. Al seu parer, el cos policial "va garantir el dret a la manifestació". En aquest sentit, ha agraït la tasca de la Policia Nacional. "Trobe a faltar, per part d'alguns dirigents, un reconeixement públic al treball dels nostres agents", ha afirmat.

El representant de l'executiu de Mariano Rajoy ha fet aquestes afirmacions en un comunicat en què ha apuntat que al llarg d'aquest dimecres remetrà a la Fiscalia Provincial de València un informe detallat amb els primers resultats de la investigació que està duent a terme la Policia Nacional sobre les agressions per part d'individus d'ultradreta a participants en la marxa.

Moragues ha afirmat també que l'informe conté una relació cronològica dels fets amb les primeres identificacions realitzades pels cossos policials i ha corroborat que la Delegació s'està posant en contacte amb els manifestants agredits i perjudicats "per si volen presentar denúncia i oferir-los tota mena d'ajuda". "Des d'aquesta delegació sempre hem actuat amb la llei a la mà i ho seguirem fent. No acceptem impunitats", ha subratllat.

Per últim, ha apel·lat a la "sensatesa" dels dirigents polítics "per a no alimentar la crispació". "Hem de rebaixar entre tots la tensió que existeix", ha reclamat després que PSPV, Compromís i Podem hagen demanat la seua dimissió per les agressions a manifestants produïdes aquest dilluns.