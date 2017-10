El Govern de la Nau demana al PP que "deixe de fer el ridícul" amb el recurs contra el nom de València

El regidor i coordinador general de l'Àrea de Govern Interior, Sergi Campillo (Compromís), ha demanat aquest dimecres al PP "seny" i que "tinguen sentit de ciutat" i retiren el recurs per a no usar el topònim València perquè "estan fent el ridícul".

Campillo, en roda de premsa, ha exigit així al PP que "deixe d'usar la Justícia per a fer oposició" després que la secció primera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) haja rebutjat la mesura cautelar sol·licitada pel PP per a no usar el topònim València fins que es resolga el recurs contra el decret aprovat per aquest canvi de denominació. Sobre aquest tema, el regidor ha assenyalat que la resolució era "la crònica d'una interlocutòria anunciada" perquè "algunes vegades el PP arriba al ridícul més espantós" per a "defensar allò indefensable".

Així, ha recordat que aquest topònim s'empra des de l'any 2009, com a mínim, d'acord amb un reglament d'ús de normalització del valencià que va aprovar el mateix PP en el ple de l'Ajuntament de 1996 i que va entrar en vigor en 2005. Per açò, ha apuntat que "l'única cosa" que ha fet aquest equip de govern és "formalitzar davant la Generalitat eixa adaptació que s'havia utilitzat amb normalitat absoluta per part de l'anterior equip de govern del PP en compliment d'allò que el mateix PP va aprovar". En eixe sentit, ha recalcat que en eixa normativa es diu "clarament" que el topònim de la ciutat s'escriurà en valencià. "El que sorprèn és que el PP amb tal de fer oposició a qualsevol preu és capaç de contradir-se amb les seues pròpies normes aprovades i açò és fregar el ridícul", ha lamentat. En aquesta sentit, ha recriminat al PP que "l'ànsia per fer oposició en qualsevol tema fa que s'acaben fent oposició a ells mateix". "Ho tenien molt fàcil, que no hagueren aprovat eixe reglament", els ha replicat.

"Ho van aprovar, ara nosaltres ho apliquem i ens recorren perquè diuen que nosaltres volem imposar no sé quina cosa. En tot cas ho voldrien imposar ells que van ser qui la va aprovar", han recalcat. És més, ha recordat que el PP ha presentat aquest mateix procediment en centenars d'ajuntaments en els quals governaven.