Bonig assenyala "l'extrema dreta" com a responsable de la violència del 9 d'Octubre

La presidenta de PPCV, Isabel Bonig, ha responsabilitzat "l'extrema dreta" dels actes violents registrats durant la manifestació organitzada per la Comissió 9 d'Octubre amb motiu de la diada del País Valencià. Ho ha fet de manera lacònica i com a resposta a la pregunta d'un periodista al voltant de la proposta de Podem de signar una declaració de tots els grups de les Corts contra la violència on es farà explícits que els autors de les agressions pertanyen a grups d'ideologia ultra.

"Ningú no ha parlat més clar que el PP a l'hora de condemnar els actes de violència, vinguen d'on vinguen, de l'extrema esquerra o –com en aquest cas– de l'extrema dreta", ha assegurat Bonig, un dia després que el PPCV emetera un comunicat on va fer una condemna genèrica de la violència sense cap atribució de responsabilitats i va donar tot el suport a l'actuacio de la policia espanyola.

Les declaracions s'han produït després de la reunió de la Junta de Síndics de les Corts. El diputat de Ciutadans, Juan Córdoba no ha volgut pronunciar-se al voltant de l'autoria dels agressors per considerar-ho "prematur". Malgrat els nombrosos documents gràfics i testimonis personals al voltant dels fets, Córdaba ha decidit esperar-se a "tindre més informació".

La portaveu de Podem, Fabiola Meco, ha anunciat que està redactant una declaració de condemna de les agressions i Mònica Àlvaro, de Compromís, ha ssegurat que presentaran el mateix text rebutjat ahir al Congrés dels Diputats per la negativa del PP a signar-lo. El síndic del PSPV, Manolo Mata, ha confirmat el suport socialista a la demanda de dimissió del delegat del govern espanyol, Juan Carlos Moragues. També s'ha mostrat pesimista quan se li ha preguntat si confia que el PPCV s'afegisca al text de condemna de Podem i ha recordat que les declaracions institucional només s'aproven quan hi ha unanimitat.