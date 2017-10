Sánchez i Rajoy acorden crear una comissió per a reformar la Constitució espanyola

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que té un acord amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per a activar una comissió al Congrés que s'encarregarà de la reforma de la Constitució. El socialista ha explicat en roda de premsa que l'acord contempla la posada en marxa, "al més prompte possible", de la comissió al Congrés impulsada pel PSOE sobre el model territorial, que ha d'avaluar especialment el conflicte català i que ha de durar sis mesos. Després d'aquest període, l'acord preveu posar en marxa una comissió per a reformar la constitució espanyola.

A més, Sánchez ha considerat "evident que s'està activant" l'article 155 de la Constitució espanyola davant la "irresponsabilitat" del govern català i ha reiterat el seu suport al govern espanyol en la resposta a l'actuació de Carles Puigdemont.