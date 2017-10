Xavi Castillo, sobre la manifestació del 9 d'Octubre: "Als fatxes els han donat carta blanca"

Amb un mes d'octubre marcat per la votació a Catalunya i la Diada del 9 d'Octubre al País Valencià, Xavi Castillo ha volgut fer una valoració de les actuacions policials tant al Principat com a la ciutat del Túria, així com un repàs dels fets esdevinguts durant els primers deu dies del mes.

Castillo ens parla de l'acusació al Major dels Mossos d'Esquadra, Josep Luís Trapero, per sedició –o "seducció", es pregunta el col·laborador d'aquest diari. També parla de la DUI, unes sigles que "porten confusió a les farmàcies". Explica el còmic que algú podria demanar un DUI, davant la qual cosa seria qualificat de catalanista: "Catalanista, que és un DIU!". Seguint amb la seua particular anàlisi de l'actualitat, Castillo recorda la "fuga d'empreses" de Catalunya cap a altres destinacions, com és el cas dels bancs catalans o Freixenet i augura que "enguany les bombolles de Freixenet apareixeran amb una banda amb la bandera d'Espanya"

En l'àmbit local, l'actor de Pot de Plom recorda que, a l'hora de la manifestació, ell i la seua família es trobaven per la zona i van poder "esquivar les hòsties", per sort. Això no obstant, "açò ja ens dóna molts ois", es lamenta. "És com si els hagueren donat carta blanca i els digueren: vinga, feu el que us passe pels ous". "Eixa Espanya és la que deia Pepe Rubianes que se la clavaren pel cul", continua. Castillo es lamenta que pel fet d'haver compartit el vídeo de l'actor gallegocatalà al seu Facebook li han deixat comentaris "bastant violents".