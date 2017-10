La Unió de Consumidors creu que "no és el moment" d'aplicar la taxa turística

El secretari de la Unió de Consumidors (UCE) al País Valencià, Vicente Inglada, ha considerat que "no és el moment adequat" per a aplicar la taxa turística en aquesta autonomia, al mateix temps que ha opinat que "acabarien pagant-la els consumidors i usuaris" i afectaria la qualitat del servici del sector.

"Per això, de moment, estem en contra d'eixe tipus de taxa a la Comunitat Valenciana. Necessitem donar serietat, un turisme de qualitat i un servici important. Hem d'evitar perdre el que hem guanyat durant molt de temps", ha assenyalat Inglada.

El representant de la UCE ha comentat que "és veritat que està bé obrir el diàleg en general sobre la possibilitat d'habilitar una taxa turística", però ha ressaltat que "també és cert que tot el sector està en contra". Així, ha apuntat que "als consumidors els preocupa que els agents turístics estiguen en contra" d'aquest pagament i que "acabe repercutint en ells".

"Algú haurà de pagar eixa taxa turística", ha exposat, al mateix temps que ha indicat que potser aquest nou pagament porte els turistes, com a usuaris, a "consumir menys perquè saben que caldrà pagar una mica més".

En aquest sentit, el secretari de la UCE ha manifestat també, en parlar de la rendibilitat de les empreses turístiques, que cal tindre en compte que "la Comunitat Valenciana no és un dels territoris on es registra major despesa per part dels turistes", per la qual cosa ha exposat que "afegir una taxa turística podria suposar un problema".

Diferenciar entre taxa i impost indirecte

Per la seua banda, el representant de la UCE ha asseverat que en el debat obert respecte a l'aplicació de la taxa turística a la Comunitat Valenciana s'ha de plantejar si aquesta hauria de gestionar-la "directament la Generalitat o a través dels ajuntaments". Així, ha indicat que s'hauria de "diferenciar" entre taxa turística o algun tipus d'impost indirecte del que podrien beneficiar-se els consistoris.

Vicente Inglada ha conclòs que encara que per a l'administració la taxa turística podria ser una "ajuda a les seues arques" i contribuir a "mantenir servicis", des del "punt de vista del consumidor" podria veure's com "un perjudici en un moment en el qual no hi ha unanimitat en tot el sector" per a aplicar-la.

Així mateix, ha al·ludit al debat obert entorn de la futura llei del turisme, per a "marcar el model" que es pretén, i ha reiterat que "potser aquest no és el millor moment per a plantejar la taxa turística" perquè eixa novetat "podria entorpir el desenvolupament d'aquest procés".

"A la Comunitat Valenciana no s'ha definit un model clar; a diferència de Barcelona o Mallorca, ací existeixen diferents models", ha insistit Inglada, al mateix temps que ha repetit que "no és bona idea en aquest moment posar en pràctica" l'opció de la taxa turística.