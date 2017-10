Moragues no descarta noves detencions pels fets del 9 d'Octubre

El delegat del govern espanyol, Juan Carlos Moragues, ha anunciat que remetrà a la Fiscalia Provincial de València un nou informe "detallat i detallat" amb informació "complementària" obtinguda de les investigacions que està duent a terme la Policia Nacional sobre els incidents causats per un grup de violents d'extrema dreta en la manifestació del dilluns de vesprada convocada per la Comissió 9 d'Octubre.

A més, ha assegurat que la recerca "segueix oberta" i que no es descarten noves detencions. Així ho ha anunciat Moragues en atenció als mitjans després de presidir els actes commemoratius per la Festa Nacional, dia de la Verge del Pilar, patrona de la Guàrdia Civil, en la caserna de Cantarranas de València.

Moragues ha sostingut que des que van succeir aquestes agressions "hi ha hagut agilitat, rapidesa i fermesa per part de la Delegació del govern i de totes les institucions implicades", atès que "eixa mateixa nit es va iniciar una recerca i derivat d'eixa recerca va haver-hi una sèrie d'identificacions el dimarts". "Després es va remetre informació a Fiscalia i ahir a la vesprada nit es va detindre una persona. Això en menys de 48 hores, la qual cosa demostra no hi ha impunitat davant els fets greus", ha precisat.

La recerca continua oberta

El representant de l'executiu espanyol, preguntat per la situació en la qual es troba el detingut, ha explicat que se li va prendre declaració, se'l va identificar, es va realitzar "la diligència corresponent" i va quedar en llibertat amb càrrecs. "Actua la Policia Nacional sota la supervisió de la Justícia i seran els jutges i els tribunals els que hauran de decidir el tipus de responsabilitat penal sobre els fets ocorreguts", ha explicat.

Inquirit per si el detingut pertany a algun grup ultra, ha respost que aquesta informació està "sota el paraigua de la justícia" i compta amb "caràcter reservat i de confidencialitat".