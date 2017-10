Air Nostrum busca tripulants de cabina

L'aerolínia valenciana Air Nostrum està immersa en un nou procés de selecció de tripulants de cabina de passatgers per a incorporar-los a la seua plantilla. Dins de la gira que estan realitzant per diverses localitats per a prendre contacte amb possibles candidats, responsables de la companyia realitzaran entrevistes amb els candidats el dijous 19 d'octubre a l'hotel NH Center de València (carrer Ricardo Micó, 1) a les 09.30 hores.

Els interessats a assistir als processos de selecció hauran d'introduir prèviament el seua curriculum vitae (CV) a la web de la companyia, inscrivint-se en l'oferta de jornada de portes obertes. En acudir a l'entrevista a l'hotel els aspirants han d'aportar dos fotos de grandària carnet i una de cos sencer, una fotocòpia del DNI o, si calguera, el permís de residència i treball, tres còpies del CV i una certificació dels estudis cursats.

Els que superen l'entrevista personal i les proves psicotècniques tindran la possibilitat de realitzar un curs específic de mes i miig en el qual rebran la formació amb la qual aconseguiran el certificat de vol juntament amb les habilitacions que els permetran realitzar la seua labor en les diferents aeronaus de la companyia

4,01 milions de passatgers

Air Nostrum va transportar 4,01 milions de passatgers en 2016, 260.000 passatgers mes que l'any anterior. La companyia, franquiciada d'Iberia per a vols regionals, va tancar el 2016 amb una facturació de 425 milions d'euros, un 2,5% més, i una davallada del benefici causada per la pujada de valor del dòlar.