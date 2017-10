Circ i tallers didàctics protagonitzaran la Mostra Viva del Mediterrani

La V edició de Mostra Viva del Mediterrani afronta la seua recta final amb els més xicotets com a protagonistes, ja que el circ, els tallers didàctics i la Mostreta infantil ocuparan des d'aquest divendres el gruix de la programació. A més, la Mostra escolar i la Mostreta estaran al MuVIM i la narració oral tindrà protagonisme a la Biblioteca Pública amb Merche Ochoa i Susu Benítez, segons ha informat l'organització del certamen en un comunicat.



El "nou circ" inundarà des d'aquest divendres a la vesprada i durant tot el cap de setmana els Jardins del Palau de València tant al matí com de vesprada, amb huit espectacles que descobriran al públic "els nous llenguatges circenses molt allunyats de la imatge tradicional del gènere".



Companyies d'Edimburg (Circus Alba), Nàpols (Compagnia Elefanti), València (La Finestra NouCirc i Philippe Kikolas) o Alacant (Trókola: Potted); acostaran durant el cap de setmana en horaris d'11 i 18.30 hores "una nova visió contemporània" de totes les arts del circ: malabarismes, acrobàcies, equilibris aeris i humor baix un concepte més teatral i escènic.

Barreja de gèneres artístics



Per a María Colomer, responsable de la Mostra a Escena, el circ contemporani es caracteritza per barrejar diferents gèneres artístics com el circ clàssic, la dansa i el teatre. Segons Colomer, els principals objectius d'enguany eren "visibilizar les companyies valencianes, que estan oferint gran qualitat, i per un altre, obrir les fronteres cap a l'exterior".



A més, el públic infantil, podrà acostar-se a l'univers màgic del món del circ a través dels tallers didàctics que el dissabte s'oferiran també als Jardins del Palau.



El cicle s'iniciarà aquest mateix divendres amb una gran gala de circ protagonitzada per artistes professionals de Circus Alba i Compagnia Elefanti, l'entrada serà gratuïta i l'esdeveniment està cridat a convertir-se en "referent" del seu camp d'expressió, segons ha destacat l'organització.



Concert de l'Associació Música Jove de València

D'altra banda, la banda simfònica de l'Associació Música Jove (AMJ) de València oferirà el proper diumenge 15 d'octubre a les 12 hores un concert al claustre de la Nau de la Universitat de València.

Els músics de la AMJ interpretaran un programa variat que inclourà el pasdoble 'Amic' de l'italià Matteo Firmi, les bandes sonores de pel·lícules com 'Amarcord', 'Zorba el grec' i 'La vaquilla' i 'La mort roja', de Josep Ros, obra que interpretarà pròximament en el Certamen Autonòmic de Bandes de la Comunitat Valenciana.



Per a l'entitat que presideix Samuel Gómez és "una satisfacció que hagen comptat amb nosaltres per a participar en aquesta Mostra ja que posa de manifest que som una entitat musical de referència a València, ciutat en la qual desenvolupem la nostra activitat artística i social des de fa quasi 25 anys".