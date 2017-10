La generació precària però somiadora puja a l'escenari

Pau és un jove poeta expatriat i una mica intens que enmig d'una conversa d'Skype amb els seus amics s'adona que vol deixar de viure a l'estranger. Però alhora no vol renunciar a lluitar per ser un gran escriptor i mira de convéncer els seus antics companys de pis perquè facen el mateix. Al cap i a la fi, els diu, "no cal esperar a tindre ales per a començar a volar".

Així comença Capullos que vuelan, l'obra de teatre dirigida per Lluís Mosquera que arriba al País Valencià després de representar-se durant mesos a la Sala AZarte de Madrid. La funció serà aquest divendres 13 d'octubre a les 20.30 hores al Teatre Municipal d'Algemesí. Les entrades són gratuïtes i es poden recollir a l'Espai Jove, de 9 a 14 hores i de 17 a 19 hores, o a la taquilla del teatre a partir de les 19.30 hores.

Els companys de Pau són Iñaki —l'informàtic romàntic que va substituir Pau al pis quan va anar-se'n a buscar-se la vida fora—; Tere —una influencer en pràctiques i pluriempleada—; i Rut, l'exnóvia hater, protagonitzada per l'actriu Maria Part (col·laboradora de Diari La Veu).

Cap dels tres està disposat a deixar la seua faena rendible per a seguir el consell de Pau, però al llarg de l'obra hauran d'aprendre a valorar si el que els defineix són els somnis complits o els que estan per complir i adonar-se que són joves que han oblidat el que són capaços de fer si el que els mou és l'actitud, l'optimisme i, fins i tot, l'absurd dels seus objectius vitals. En definitiva, Capullos que vuelan és la història de quatre joves d’una generació obligada a somiar sense fer molt de soroll.