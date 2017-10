L'Ajuntament de València crearà una oficina per a atendre les víctimes d'agressions feixistes

L'Ajuntament de València posarà en marxa una Oficina de Solidaritat amb les víctimes de delictes d'odi perquè aquestes puguen rebre atenció.

Així ho ha anunciat aquest dimecres la portaveu i primera tinent d'alcalde, Sandra Gómez, en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern en què s'ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Regidoria d'Igualtat i Moviment contra la Intolerància per a posar en funcionament aquesta iniciativa, i més després d'"el nivell elevat de tensió que s'ha viscut en els últims dies amb el 9 d'Octubre i les manifestacions, on hi hagueren agressions i aldarulls", ha ressaltat Gómez.

La regidora ha fet èmfasi que aquest acord entre el consistori i el col·lectiu rep una "especial rellevància davant l'augment de tensió" dels darrers dies, en què els ultres van rebentar amb una contramanifestació no autoritzada la manifestació legal organitzada per la Comissió 9 d'Octubre.

Davant això, el consistori, a petició de la regidoria d'Igualtat, ha tancat aquest acord per a poder crear l'oficina que donarà atenció a les víctimes. "Qualsevol tipus de víctima de delicte d'odi, xenofòbia, homofòbia, i també la dels casos en què ens hem trobat aquest últims dies per qüestions ideològiques, podran rebre una atenció per part d'una entitat especialitzada en treballar aquestes qüestions", ha explicat la regidora.