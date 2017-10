El mecenatge a projectes de foment del valencià tindrà un desgravament del 25% en l'IRPF

El Consell ha aprovat aquest divendres l'avantprojecte de Llei de Mecenatge per a projectes culturals, científics i esportius no professionals, una normativa que arriba amb un retard justificat, ja que era un dels objectius acordats en el primer seminari que va fer el govern liderat per Ximo Puig a Morella en Nadal del 2015. L'ajornament s'ha degut al fet que els professionals dels sectors van demanar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport el temps suficient perquè l'elaboració de l'articulat fóra el més participatiu possible, com ha remarcat aquest divendres el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, Vicent Marzà durant la seua compareixença posterior al ple del Consell d'aquest divendres.

L'objectiu pedagògic de la normativa no és cap altre que incentivar la inversió social i empresarial en la investigació, l'esport base i la cultura, ja que, com ha lamentat la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ni a l'Estat ni al País Valencià hi ha encara la cultura anglosaxona sobre aquesta qüestió. Pel que fa a l'àrea científica, per exemple, en altres països, durant la crisis, el mecenatge ha permés fer endavant projectes que en circumstàncies diferents no s'haurien pogut realizar.

El Partit Popular va aprovar en 2014 la Llei 9/2014, de 29 de desembre, per a regular el mecenatge cultural, però aquesta normativa no ha acabat de donar resultats, com ha explicat el conseller, ja que en 2015 només 2.550 persones o empreses van constar com a mecenes i la inversió privada es va situar en els 132.000 euros, una xifra pobre, a parer de Marzà, qui ha manifestat que "de segur que hi ha més gent i empreses disposades a repercutir en el benefici social".

En aquest sentit, l'avantprojecte ja recull que les desgravacions passen del 15% que recollia la llei del 2014 al 25% de manera directa en el tram autonòmic de l'IRPF. "Amb aquesta dada ens situem al nivell d'autonomies com Navarra", ha destacat el conseller, un territori capdavanter en aquest vessant i en què el govern valencià vol emmirallar-se. Això suposa també que la nova llei ha modificat la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits.

Projectes d'interés social

Tots els projectes impulsats per l'administració i les universitats valencianes són considerats d'interés social. En el cas dels projectes no professionals, és a dir, que no hi haja un negoci econòmic al darrere, de recerca científica, culturals o d'esport de base, hauran de rebre el vistiplau sobre la seua finalitat social a través de l'Oficina de Mecenatge i el Consell Assessor de Mecenatge, dues figures que es crearan segons recull l'articulat de l'avantprojecte.

El mecenatge previst en la llei es podrà fer a través de donacions pures i simples de diners, béns i drets o préstecs d'ús o comodat.

El Consell Assessor de Mecenatge serà l'òrgan que assessorarà la Generalitat en aquesta matèria. Per la seua banda, l'Oficina del Mecenatge és la unitat administrativa adscrita a la conselleria amb competència en matèria de cultura. El Consell Assessor, una vegada haja comprovat que el beneficiari del mecenatge compleix les obligacions que recull la llei, tramitarà la declaració d'interés social i l'elevarà a la direcció general competent en cultura que emetrà una resolució de conformitat.

Mesures fiscals

La Llei estableix tres àrees de deduccions per mecenatge que suposen un augment del 15% al 25% de l'IRPF. Aquestes són, en el camp cultural: aquelles accions destinades a la recuperació del patrimoni cultural valencià; aquelles que treballen pel foment del valencià; i altres amb altres finalitats culturals. Els altres dos camps amplis abracen tots aquells projectes científics valencians i tots els esportius.

Tant els culturals com els científics tindrà un desgravament directe del 25% per a qualsevol projecte.