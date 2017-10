El PP demana el cessament de Marzà per una agenda escolar amb un mapa del domini lingüístic

El Partit Popular ha demanat al cap del Consell, Ximo Puig, que cesse el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, Vicent Marzà, "per a frenar l'adoctrinament nacionalista a les aules", segons han indicat en un comunicat. En aquest ocasió, el suposat adoctrinament ve inoculat per l'aparició, en una agenda escolar, d'un mapa lingüístic del valencià on hi ha representats els tres territoris de parla comuna: el País Valencià, Catalunya i les Illes. Durant la roda de premsa posterior al ple del consell d'aquest divendres, Marzà, preguntat per aquesta petició de cessament, ha recordat que no és la primera vagada que la demana el PP: "No és cap novetat perquè l'estan demanant des del segon dia, sense deixar-nos a penes fer res".

Això no obstant, la portaveu d'Educació del grup 'popular' a les Corts, Beatriz Gascó, ha demanat aquest divendres de matí al president de la Generalitat que cesse Marzà per a "frenar l'adoctrinament nacionalista a les aules" i li ha demanat que òbriga una investigació després que s'haja distribuït en els centres públics de les comarques del sud del País Valencià una agenda escolar amb un mapa lingüístic del català, una imatge que el PP qualifica com a "mapa dels Països Catalans".

La diputada del PP defensa que en el mapa que recull l'agenda escolar els topònims estan en català i que les tres demarcacions estan ubicades en els Països Catalans i, per tant, tot això representa una "apologia manifesta del català".

Segons Gascó, els intents d'adoctrinament són reiterats, però aquest sembla que ha sigut el que ha fet vessar el got. Per això s'ha demanat una investigació per a depurar responsabilitats. "Volem que s'òbriguen expedients informatius a totes les persones d'aquests centres que hagen contribuït al repartiment de l'agenda escolar. Exigim que es retire de forma immediata eixe material i qualsevol altre que atempte contra la nostra Constitució i el nostre Estat d'Autonomia".

A més a més, la diputada d'Educació del PP ha anunciat que les agrupacions locals presentaran mocions a tots els ajuntaments valencians per a "crear un grup d'inspectors específics que vetle perquè el repartiment del material didàctic que es faça en els centres escolar siga adient amb la Constitució i l'Estatut d'Autonomia".

Finalment, Gascó retrau que el Govern del Botànic va derogar la llei de senyes d'identitat que va aprovar el PP a finals de l'anterior legislatura perquè així les "entitats pancatalanistes campen pels centres públics".

El logo és el de la conselleria del PP

Preguntat per la petició de cessament, el conseller ha tret ferro a l'assumpte. "No és cap novetat que el PP demane això", ha explicat, ja que "el segon dia ja l'havien demanada". Sobre les agendes, que estan editades per Plataforma per la Llengua, el conseller ha indicat que el seu departament no té res a veure; de fet, ha incidit, "tenen un logo de l'anterior conselleria".

Al remat, "només pretenen inflamar" l'opinió pública, ha continuat, perquè "darrere de les paraules hi ha un desconeixement del que passa a les aules", ha conclòs el conseller.