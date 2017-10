Mónica Oltra, sobre la violència del 9 d'Octubre: "Senyora, per què m'insulta si no em coneix?"

La vicepresidenta del Consell ha reflexionat sobre la violència viscuda a València durant al 9 d'Octubre. Mónica Oltra ha relatat la seua experiència durant la Processó Cívica: "Més que impressionar-me els qui vénen plens de tatuatges amenaçadors i van rapats, i que tenen una ideologia molt extremista i es manifesten violentament, em preocupa molt la gent amb aparença de normalitat –si és que hi ha algú normal o anormal en aquesta societat– que, amb els seus fills davant, et diuen de tot, com ara del mal que t'has de morir".

"Menys bonica et diuen de tot. Després diran als seus fills que això no es diu, espere, dinant la paella del diumenge. Em van esgarrifar sobretot les mares amb els xiquets als braços escridassant-nos. I els xiquets, atemorits, perquè si ton pare està tan desencaixat és que alguna cosa greu deu estar passant", ha descrit Oltra durant la roda de premsa posterior al Ple del Consell.

La número 2 del govern ha apel·lat a la responsabilitat dels partits de no animar aquesta mena de comportaments i ha recordat que entre els qui insultaven "hi havia un partit increpant" els membres del govern. Oltra no ha nomenat aquest partit, però es referia a un grup de persones amb pancartes de Ciutadans que van mostrar una actitud molt agressiva al pas de la comitiva oficial.

Per això, la vicepresident s'ha preguntat: "En això volem convertir el dia de la Comunitat. Al davant va la senyera: el símbol dels valencians. No sé si és molt edificant. Més amor, atenció i respecte és el que ens cal."

Oltra no ha volgut valorar l'actuació del delegat del govern espanyol, Juan Carlos Moragues, durant la manifestació de la vesprada, rebentada per ultres que van agredir diversos assistents i un fotògraf, i el fet que quan no hi havia encara cap detingut per aquests fets (ara n'hi ha un), la policia havia detingut una dona major per, suposadament, dir "feixistes" a un matrimoni durant la concentració de l'1 d'Octubre en protesta per la repressió policial del referèndum de Catalunya.

"No sé com s'explica. No sé quines són les prioritats polítiques en les ordres que es dóna a la policia. No és competència d'aquest Consell. S'hauria de preguntar a qui té la competència quin és el criteri que s'ha utilitzar per a detindre a una anciana llenguallarga. Com s'ha mesurat la perillositat d'aquesta dona respecte de la d'altres que directament peguen colps a la gent?", s'ha demanat la vicepresidenta.