Dos detinguts més per les agressions ultres del 9 d'Octubre

La investigació anunciada pel delegat del govern espanyol al voltant de les agressions de membres de l'extrema dreta, entre ells els Yomus, España 2000 i el GAV, a diversos participants en la manifestació del 9 d'Octubre, ha propiciat la detenció de dos dels identificats gràcies a les nombroses imatges difoses a les xarxes socials i els mitjans de comunicació.

Així, ja són tres els detinguts en una investigació que ja es troba en mans de la Fiscalia, després que Juan Carlos Moragues li va traslladar l'informe policial. Els arrestats són dos homes que podrien ser acusats de delictes d'odi, desordres públics i contra l'exercici dels drets fonamentals, atés que van intentar impedir el dret de manifestació.

L'actuació policial i els criteris a l'hora d'establir la perillositat dels participants en un acte púbic han sigut qüestionats aquest migdia per la vicepresidenta del Consell. "No sé com s'explica. No sé quines són les prioritats polítiques en les ordres que es dóna a la policia. No és competència d'aquest Consell. S'hauria de preguntar a qui té la competència quin és el criteri que s'ha utilitzar per a detindre una anciana llenguallarga. Com s'ha mesurat la perillositat d'aquesta dona respecte de la d'altres que directament peguen colps a la gent?", s'ha demanat Mónica Oltra.