La Unió demana la implicació de les administracions per a reduir l'escletxa de gènere en el medi rural

L'àrea de la dona de La Unió de Llauradors denuncia que "encara queda molt per fer per a véncer l'escletxa de gènere en el medi rural valencià" i, per tal de reduir aquest desequilibri, reclama "majors polítiques i esforços per part de les administracions". Així ho expressen en un comunicat publicat amb motiu del Dia Internacional de la Dona Rural, que se celebra el diumenge 15 d'octubre.

Segons un informe de l'ONU Dones, entitat de l'ONU destinada a fomentar l'apoderament de les dones i la igualtat de gènere, al món "només el 20% de les dones són titulars d'explotacions o d'activitats d'economia productiva agrària". Pel que fa a l'estat espanyol, més del 70% dels titulats d'explotacions agràries són homes, cosa que, a parer de La Unió, "demostra que la Llei de Titularitat Compartida, que va ser pionera en 2011 del reconeixement dels drets de les dones, no ha tingut l'acolliment esperat". Pel que fa al País Valencià, segons les últimes dades del Ministeri d'Agricultura, només hi ha una desena d'explotacions amb titularitat compartida.

Des de La Unió expliquen que "la Llei de Titularitat Compartida va nàixer amb una clara perspectiva de gènere per a visualitzar i donar efectivitat al treball de la dona en les tasques agrícoles amb el seu cònjuge o parella de fet, però la burocràcia que comporta i la desinformació de moltes de les administracions a les quals els competeix fa quasi impossible la seua bona posada en pràctica". L'àrea de la dona de La Unió considera que "urgeix una revisió per a adaptar la llei a la realitat social i econòmica del moment" i assenyala que "ja se li ha traslladat a la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere la inquietud i el treball que s'està realitzant sobre aquest tema, amb la intenció que hi haja una col·laboració seriosa perquè aquesta Llei siga efectiva". Així mateix, recorden que "ja es va reclamar fa dos anys avançar en la posada en marxa d'un decret autonòmic sobre la Llei de titularitat compartida".

L'organització agrària vol destacar "el rellevant rol que desenvolupa la dona en les zones rurals i la necessitat de comptar amb eines i mesures eficients per a la seua promoció i visibilització, que no queden en paper mullat i vagen encaminades cap a una transformació transversal en tots els àmbits". Així mateix, expliquen que estan treballant "en una anàlisi de les necessitats de les dones de l'àmbit rural quant a la promoció de la seua plena inclusió en igualtat, i amb especial atenció en la detecció, atenció i coordinació de la violència de gènere que es dóna en aquest àmbit, així com la seua prevenció".