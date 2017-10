L'STEPV exigeix a la FAPA Gabriel Miró d'Alacant que deixe "d'assetjar" els docents de valencià

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha exigit a la Federació Provincial d'Associacions de Pares d'Alumnes (FAPA) Gabriel Miró d'Alacant que "deixe d'assetjar el valencià i el professorat", així com de crear un "enfrontament innecessari sobre la llengua comuna de tots els valencians". En els mateixos termes s'han manifestat, a través de les xarxes socials, El Tempir d'Elx, qui s'ha adreçat a la FAPA per demanar-li que no jugue amb la cohesió social del sud ni acorrale el professorat de valencià.

El sindicat afirma que la FAPA Gabriel Miró "està estudiant un àudio gravat a una docent a un centre del Baix Segura". STEPV recorda que gravar àudios, vídeos o fer fotos sense el consentiment de la persona és "il·legal" i reclama una investigació a la Conselleria d'Educació sobre aquest fet i "l'actuació contundent sobre les persones responsables d'aquesta filtració".

"Aquest fet –prossegueixen– és molt greu i posa en una situació d'indefensió el professorat en les aules, ja que qualsevol intervenció pot ser perfectament falsejada si es trau de context, com ha passat en aquest cas". A més, el sindicat ofereix a la docent afectada la cobertura jurídica necessària per a denunciar els fets i defensar els seus drets.

Mapa "dialectal"

STEPV fa referència també a les informacions sobre la petició pública que ha fet el col·lectiu de pares perquè es retire una agenda en la qual suposadament apareix un mapa dels Països Catalans, cosa que, segons el sindicat docent, "no és certa, ja que no es tracta d'un mapa polític, sinó d'un mapa dels dialectes de la llengua catalana". Aquesta representació, "com qualsevol altre mapa dialectal de qualsevol llengua, és una eina didàctica i no política", asseveren.

Des d'STEPV argumenten que "no es pot amagar a l'alumnat la realitat dialectal de la llengua catalana i les seues varietats, entre les quals està el valencià; en cas contrari seria un atemptat a la ciència, a la lingüística i a la llibertat de càtedra".