Esquerra demana explicacions al govern espanyol sobre la "impunitat" dels ultres el 9 d'Octubre

Esquerra Republicana (ER) va presentar el passat 11 d'octubre en la Mesa del Congrés un escrit on relata els fets esdevinguts a València el passat dilluns 9 d'Octubre. El partit republicà, a través de la diputada Ester Capella i Farré, recorda que durant la Processó Cívica ja van haver-hi incidents, tal com va recollir aquest diari, on s'hi van escoltar consignes i salutacions nazis que van crear un "ambient violent" que va arribar al seu màxim apogeu d'agressivitat durant la manifestació vespertina convocada per la Comissió 9 d'Octubre. ER assenyala que la irrupció dels grups d'ultradreta al punt d'inici de la manifestació es va produir davant "l'absoluta passivitat" de les forces de seguretat de l'Estat.

Davant els fets ocorreguts, dels quals la Delegació del govern espanyol al País Valencià encara no ha donat cap resposta més enllà de la investigació oberta per a identificar els agressors –cal recordar en aquest sentit que aquest divendres de vesprada es va conéixer la detenció de tres persones més, que eleva a quatre els arrestats–, i la investigació que va obrir d'ofici la Fiscalia, Esquerra Republicana ha traslladat una bateria de preguntes a la Mesa del Congrés on demana que s'expliquen els motius pels quals es va permetre que una marxa ultra atacara, increpara i insultara "impunement" els manifestants. A més, traslladen que s'informe sobre per què es va permetre que grups "clarament violents" impediren el dret d'expressió i demanen que s'aclarisca com es va permetre una manifestació sense permís a costat d'una altra autoritzada i notificada.

En últim terme, Ester Capella apunta tres qüestions més que atenyen a la investigació i la "passivitat policial". Així, la diputada demana que s'identifiquen tots els implicats i més quan es disposa de material audiovisual i gràfic publicat pels mitjans de comunicació (galeria de fotos). També demana al govern espanyol si aquest té la intenció d'investigar els fets i fer una planificació d'aquests actes violents. Finalment, qüestiona si l'executiu de Rajoy prendrà mesures davant la "passivitat policial amb les forces d'extrema dreta antidemocràtica aquest 9 d'Octubre en València.

Per una altra banda, Esquerra Republicana recorda al Congrés que segons l'informe de RAXEN que publica l'Agència pels Drets Humans de la Unió Europea des del 1989, que està dedicat a quantificar els incidents i fets racistes, antisemites, homòfobs i sobre violència feixista per tot el territori espanyol, el País Valencià és el lloc on més es agressions d'aquestes característiques es produeixen. I conclouen els republicans que això és així, "en bona mesura", "com a conseqüència de la impunitat política i judicial de què gaudeixen els agressors".