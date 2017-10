Un curt valencià de temàtica zombi competeix en la secció oficial del Festival de Sitges

El curtmetratge La reina de la casa, de la directora i guionista de Paiporta (l'Horta Sud) Ester Paredes, al costat del col·lectiu cinematogràfic Palleter Films, competeix en la Secció Oficial del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, el popularment conegut com a Festival de Sitges.

La cinta retrata els problemes de relació entre una mare i la seua filla adolescent enmig d'un paisatge d'apocalipsi zombi. Per a açò, es va gravar amb tecnologia 360 graus a l'embassament de Benaixeve i en ella van col·laborar, en tasques de maquillatge, tècniques i d'actuació, membres de Paiporta Palleter Films, un col·lectiu sorgit d'un grup de pares del CEIP Jaume I de Paiporta, format en bona part per veïns amb inquietuds pel cinema, segons ha indicat l'Ajuntament en un comunicat.

La reina de la casa ha format part del concurs en la secció Samsung Cocoon, de recent creació, i reservada per a pel·lícules amb aquest format panoràmic o de realitat virtual. L'entrada a competició ha implicat la projecció de la pel·lícula en 18 ocasions al llarg de tot el certamen, disputant la seua posició amb altres curts de molt més pressupost.

Paredes ha explicat que el curt es va gravar en un matí, "malgrat que la preparació va ser llarga". "No ho vam moure, però després, quan es va crear la secció de 360º a Sitges, em van animar a presentar-ho, encara que jo no tenia massa esperances", ha admés. "Primer pensava que simplement ho projectarien, però vam estar passant filtres fins que ens van comunicar que entràvem en el concurs", ha explicat la cineasta, que actualment treballa per a la productora El Terrat.

Col·laboració dels veïns

El curt retrata els problemes de relació entre una mare i la seua filla adolescent enmig d'un paisatge d'apocalipsi zombi. En l'enregistrament del curt van arribar a participar una vintena de veïns de Paiporta, inclosa l'actriu que encarna la filla, Naiara Escribano.

La pel·lícula va començar a projectar-se en el Festival de Sitges el passat dia 5 i es podrà veure fins a aquest diumenge. La peça compta amb la col·laboració de la productora Opabinia Films i la producció executiva de Mia Font i Mikel Urmeneta.