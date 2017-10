Puig es reunirà dilluns amb Montoro per a valorar els avanços del nou sistema de finançament

El president de la Generalitat, Ximo Puig, es reunirà el proper dilluns 16 d'octubre a Madrid amb el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, per a abordar els avanços de la reforma del sistema de finançament autonòmic, així com la taxa de reposició de funcionaris públics.

La trobada s'emmarca dins de les cites acordades amb els ministres Montoro i De la Serna, després de la reunió que Ximo Puig va mantenir el passat mes de setembre amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a la Moncloa. En aquest sentit, el cap del Consell ja ha rebut el titular d'Infraestructures, Íñigo de la Serna, a qui va demanar avanços i concrecions pel que fa a l'Agenda Valenciana d'Infraestructures, així com el compromís d'emprendre les obres del Corredor Mediterrani.

El principal objectiu de la reunió amb Montoro serà analitzar els últims avanços realitzats per a la reforma del sistema de finançament autonòmic, un compromís que va adquirir en la Conferència de Presidents. Segons aquest acord, per al qual ja s'han fet els primers passos i que ja compta amb el document favorable de la Comissió d'Experts, el nou model ha de comptar amb el màxim consens i ha d'estar llest abans que finalitze aquest 2017.

Així mateix, al marge d'altres assumptes relacionats amb el Ministeri, el segon tema rellevant de la trobada girarà al voltant de la taxa de reposició dels funcionaris de l'administració pública. Es tracta d'un altre dels compromisos aconseguits en la Conferència de Presidents i una de les principals reivindicacions del Consell, ja que el País Valencià és una de les autonomies amb menys funcionaris per habitant i compta amb una de les plantilles més envellides.

El president de la Generalitat ja s'ha reunit en altres ocasions amb el titular d'Hisenda amb l'objectiu de traslladar-li les principals reivindicacions valencianes en matèria de finançament, així com per a mantenir obert un canal de diàleg fluid i constant que permeta conéixer més de prop la gestió d'aquesta institució en assumptes com la reforma de l'administració pública o del model autonòmic.